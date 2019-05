Nasdaqs første bud var betinget av at 90 prosent av aksjonærene godtok budet, men kravet ble senere redusert til 67 prosent.

Euronext har allerede sikret seg kontroll over drøyt 53 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS og blokkerer dermed for Nasdaq, melder Dagens Næringsliv.

Euronext fikk tidligere i mai godkjenning av regjeringen til sine oppkjøpsplaner av Oslo Børs, og selskapet så da ut til å gå seirende ut av kampen om oppkjøpet.

Finansdepartementet godkjente nylig at begge de to interessentene, Nasdaq og Euronext, kan få kjøpe Oslo Børs. I praksis betød det at Euronext vant over Nasdaq i kampen om å overta den norske børsen.