Mann siktet etter at Borgarting-PC ble stjålet

Datamaskinen som ble stjålet fra Borgarting lagmannsretts midlertidige lokaler på St. Olavs plass, er kommet til rette. En mann er siktet i saken.

PC-en som ble stjålet fra Borgarting lagmannsretts lokaler på St. Olavs plass, er kommet til rette. Berit Roald / NTB scanpix

NTB

13 minutter siden

Mannen ble gjenkjent og pågrepet av en årvåken politipatrulje. Han ble gjenkjent på bakgrunn av overvåkingsbilder, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

PC-en er nå levert tilbake til lagmannsretten.

Den siktede mannen har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Han er godt kjent for politiet fra tidligere, og så langt tilsier etterforskningen at det var tilfeldigheter som gjorde at datamaskinen ble stjålet.

Den tilhører retten og har blitt brukt i forbindelse med en straffesak.