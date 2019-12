Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA

Tallene er hentet fra en rapport som skyssformidleren selv offentliggjorde torsdag. Rapporten handler om sikkerhet for reisende med tjenesten.

Uber opplyser ifølge Reuters at 99,9 prosent av tjenestens 2,3 milliarder reiser i 2017 og 2018 forløp uten noen form sikkerhetsproblemer.

Saksøkt

Det er første gang Uber har frigitt slike tall. Bakgrunnen er at konkurrenten Lyft opplever et økende antall klager på reisende som opplever misbruk. Over 30 kvinner har til nå saksøkt Lyft for ulike seksuelle overgrep.

I september varslet 14 kvinner et søksmål etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra sjåførene. Onsdag fremmet 19 kvinner i San Francisco et tilsvarende søksmål mot selskapet, ifølge New York Post.

Uber skriver i sin rapport fredag at de rapporterte forholdene både omfatter overgrep mot passasjerer og sjåfører. De fordeles på et spekter fra uønsket kyssing og berøring til ufrivillig penetrasjon.

Døde

Rapporten avslører også det har skjedd 19 dødelige overfall med forbindelse til Uber i løpet av toårsperioden. Det var ti drepte i 2017 og ni året etter. Åtte var passasjerer og sju var sjåfører mens tre var en tredjepart.

Selv om antallet rapporterte hendelser steg fra 2017 til 2018 viser likevel oversikten til at det ble færre overgrep fordi antallet reiser med Uber steg kraftig i samme tidsrom.

Rapporten viser at 107 personer omkom i 97 trafikkulykker koblet til Uber-biler i det aktuelle tidsrommet.