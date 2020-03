Stordalen: – Kommer ikke unna oppsigelser

– Dessverre så kommer vi ikke utenom permitteringer og oppsigelser. Det er ikke en beslutning vi vil ta, det er en beslutning vi må ta, sier Petter Stordalen i en Instagram-video.

Stordalens hotellkjede Nordic Choice permitterer minst 7.500 ansatte i Norden, ble det kjent onsdag. Det inkluderer 3.000 ansatte i Norge og Danmark, mens i Sverige har rundt 4.500 fått varsel.

– Restriksjoner vi nå opplever knyttet til reiseliv og møteplasser som følge av coronaviruset medfører tilnærmet lik null inntekter på hotellene våre. Den brutale medisinen er å redusere personalkostnader og redusere ansatte, sier Stordalen i videoen.

– Dramatiske dager

Litt under halvparten av kjedens totalt 17.000 ansatte har fått varsel om permittering, mens corona-krisen preger reiselivsbransjen.

Administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice kommenterte onsdag at de aldri har opplevd noe lignende før.

– Vi håper at det ikke blir så langvarig som en del av ekspertene sier, for vi ser jo det at for hver dag forsvinner jo det meste av inntektsgrunnlaget vårt ettersom det ikke er lov med store konferanser, sa Silseth.

Stordalen sier at han hadde håpet at han aldri skulle trenge å legge ut videoen.

– Men jeg har behov for å dele med dere hva som skjer i disse dramatiske dagene for bransjen vår og ikke minst for de ansatte i bransjen vår, sier Stordalen.

– Mest ekstreme situasjon i historien

Stordalen sier at de har vært gjennom mange tøffe tak i disse 30 årene, men har aldri hatt en krise som dette.

– Dette er uten tvil den mest ekstreme og den mest alvorlige situasjonen reiselivsbransjen har opplevd gjennom historien, og det er uten tvil den mest ekstreme og alvorlige situasjonen jeg har opplevd som forretningsmann, sier Stordalen.

– Det er derfor vi har tatt kontinuerlig og alle nødvendige grep i våre virksomheter for at vi skal komme gjennom krisen på best mulig måte. Vi jobber med bankforbindelser, samarbeidspartnere, leverandører, kunder, gårdeiere og myndigheter for å ivareta så mange arbeidsplasser som mulig, sier Stordalen.