Keshvari i retten nå. Kan få historisk streng straff for å ha svindlet Stortinget.

Saken oppdateres.

Keshvari ankom Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm sentrum litt før klokken 12 fredag. Der møtte han et stort pressekorps.

Keshvari hilste på hovedetterforsker Lillian Frette Litlehamar og politiadvokat Susie Bergstrand, som representerer aktoratet.

Rettens administrastor er tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

Hans forsvarer John Christian Elden opplyste torsdag til Aftenposten at Keshvari ikke tillot å bli fotografert i forbindelse med rettssaken. Dette ble gjentatt fredag da de to ankom tingretten.

Anmeldt av Stortinget etter Aftenposten-avsløring

I oktober 2018 kunne Aftenposten avdekke at den profilerte stortingsrepresentanten, som da var leder for Oslo Frp, systematisk hadde levert falske reiseregninger til Stortingets administrasjon.

Stortinget anmeldte Keshvari kort tid etter.

Senere innrømmet Keshvari at han hadde lurt til seg 450.000 kroner på denne måten.

Frp-politikeren har erkjent forholdet fullt ut. Derfor går saken som en såkalt tilståelsesdom.

Fakta: Tilståelsesdom Dersom en siktet i en straffesak gir en uforbeholden tilståelse som stemmer overens med politiets etterforskning, kan tingretten la være å gjennomføre en full hovedforhandling og i stedet avsi en såkalt tilståelsesdom.

Dette gjelder bare straffesaker som har en strafferamme på under ti års fengsel.

Påtalemyndigheten må begjære slik saksbehandling fra domstolen, og den siktede må gi sitt samtykke til slik forenklet behandling.

Ved en slik forenklet prosess blir det ikke skrevet en tiltale. Den siktede vil bare ha rett til forsvarer i saker hvor påtalemyndigheten krever mer enn seks måneders fengsel.

Under rettsmøtet er det normalt bare dommeren og den siktede til stede, i tillegg til et rettsvitne.

Det er vanlig å få strafferabatt ved tilståelsesdom.

En tilståelsesdom kan ankes til lagmannsretten dersom den siktede er misfornøyd med straffeutmålingen eller mener det er begått saksbehandlingsfeil. (Kilder: Norges Lover, Store Norske Leksikon) - NTB

Ber om 18 måneders fengsel

Dette er en forenklet rettsbehandling der det ikke blir utstedt en tiltalebeslutning. Betingelsen er at siktede gir en uforbeholden tilståelse. Keshvari er siktet for grovt bedrageri.

Dette har en strafferamme på seks år, men i tilståelsessaker gis det vanligvis endel strafferabatt.

Påtalemyndigheten har bedt om at Keshvari dømmes til 18 måneders ubetinget fengsel.

– Jeg noterer at statsadvokaten overkjører politiet her, men det er retten som bestemmer. Politiets forslag på fem måneder var strengt allerede, uttalte Keshvaris forsvarer John Christian Elden til Aftenposten for en måned siden.

Keshvari har betalt tilbake til Stortinget pengene han urettmessig fikk utbetalt.

Historisk lang straff

Trolig blir Keshvaris dom den strengeste noensinne for en sittende stortingsrepresentant. Stortingets administrasjon opplyser at de ikke har kunnskap om hvorvidt sittende stortingsrepresentanter tidligere er blitt dømt til fengsel.

Aftenposten har funnet ett eksempel: I 2002 ble KrFs stortingsrepresentant Lars Rise dømt til 14 dagers fengsel for råkjøring.

Keshvari ble den første av to representanter som ble anmeldt av Stortinget i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.