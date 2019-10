– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sier stortingsrepresentant Mazyar Keshvari i en pressemelding som ble sendt ut kort tid før retten ble satt i Nedre Romerike tingrett.

Han grunngir utmeldingen med at han ønsker å ta fullt ut ansvar og konsekvensene av sine gale handlinger i reiseregningssaken.

Keshvari tilsto å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner. Bakgrunnen for straffesaken er Aftenpostens et år gamle avsløring av Keshvaris fiktive reiseregninger.

Aftenpostens saker førte til at Stortinget anmeldte den profilerte Frp-politikeren og at politiet startet etterforskning.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Keshvari ankom rettssalen i Lillestrøm sentrum litt før klokken 12 fredag. Der møtte han et stort pressekorps. Keshvari var glattbarbert og ikledd mørk genser, jeans og joggesko.

Han fremsto som preget av situasjonen mens han fiklet med mobiltelefonen sin. Straffesaken går som en såkalte tilståelsessak, som er en forenklet rettsprosess (se faktaboks).

Fakta: Tilståelsesdom Dersom en siktet i en straffesak gir en uforbeholden tilståelse som stemmer overens med politiets etterforskning, kan tingretten la være å gjennomføre en full hovedforhandling og i stedet avsi en såkalt tilståelsesdom.

Dette gjelder bare straffesaker som har en strafferamme på under ti års fengsel.

Påtalemyndigheten må begjære slik saksbehandling fra domstolen, og den siktede må gi sitt samtykke til slik forenklet behandling.

Ved en slik forenklet prosess blir det ikke skrevet en tiltale. Den siktede vil bare ha rett til forsvarer i saker hvor påtalemyndigheten krever mer enn seks måneders fengsel.

Under rettsmøtet er det normalt bare dommeren og den siktede til stede, i tillegg til et rettsvitne.

Det er vanlig å få strafferabatt ved tilståelsesdom.

En tilståelsesdom kan ankes til lagmannsretten dersom den siktede er misfornøyd med straffeutmålingen eller mener det er begått saksbehandlingsfeil. (Kilder: Norges Lover, Store Norske Leksikon) – NTB

Keshvari hilste på hovedetterforsker Lillian Frette Litlehamar og politiadvokat Susie Bergstrand, som representerer aktoratet. Rettens administrator er tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

Hans forsvarer John Christian Elden opplyste at Keshvari ikke tillot å bli fotografert i forbindelse med rettssaken.

Ber om unnskyldning til familien og det norske folk

– Jeg er stortingsrepresentant ut perioden, om jeg vil eller ikke, sa Keshvari da dommeren spurte om hans nåværende yrke.

– Erkjenner du deg skyldig?

– Det gjør jeg, svarte Keshvari.

Siri Ø. Eriksen

– Jeg vil igjen be min familie, kolleger, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kolleger og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet og ikke vist meg tilliten jeg har fått verdig, sa Keshvari.

– Jeg gir en uforbeholden tilståelse for de handlinger jeg har gjort. Det er en viss lettelse i å gjøre opp for meg, sier Keshvari, som omtalte rettsmøtet som «en av de tyngste og mest skamfulle dagene i livet mitt».

Tingrettsdommer Jensen ønsket at Keshvari forklarte hvordan reiseregningsjukset hadde foregått.

– Jeg fylte ut reiseregninger for reiser jeg ikke har foretatt, sa Keshvari, og forklarte at han urettmessig hadde fått refundert både kilometergodtgjørelse og overnatting.

Siri Ø. Eriksen

Han sa også at han forsto at han ikke hadde krav på disse pengene, men at han ikke huset første gang han førte en fiktiv reiseregning.

Etter Keshvaris forklaring skulle et vitne som er underlagt taushetsplikt forklare seg. Da ble retten lukket og pressen sendt på gangen i en kort periode.

Stor uenighet om straffen

Grovt bedrageri har en strafferamme på seks år. Aktor mener to års ubetinget fengsel er et godt utgangspunkt. Med rabatt på rundt 20 prosent som følge av tilståelsen ber aktor om halvannet års fengsel.

Straffepåstanden fra aktor er langt strengere enn politiets ønske om fem måneders fengsel. I retten kom det frem at statsadvokaten har vektlagt at Keshvari har brukt et av landets høyeste tillitsverv til å utnytte et tillitsbasert reiseregningssystem for å berike seg selv.

Politiadvokat Bergstrand gikk kort gjennom forholdene som er avdekket i etterforskningen og i Aftenpostens avsløringer.

– Bedrageriene er begått i nær hele Keshvaris periode på Stortinget, sa Bergstrand.

Hun trakk inn straffeutmålingen i tidligere korrupsjonssaker fordi hun mener det er lite sammenligningsgrunnlag for bedragerier blant personer med høyt betrodde tillitsverv i Norge.

Elden vil ha fire til fem måneders fengsel

Elden viser til prinsippet om likhet for loven, og mener at rettspraksis ikke gir grunnlag for så lang straff for denne saken.

Elden mener det ikke er noen grunn til å ta utgangspunkt i korrupsjonssaker, fordi korrupsjon skal vurderes som mer alvorlig enn blant annet underslag, bedrageri og andre vinningsforbrytelser.

Elden viser også til at Keshvari har samarbeidet hele veien, at rettsbehandlingen har spart mye arbeid med dette, og ber om fire til fem måneders straff, hvorav en måned eller to betinget.

Aktor anerkjenner samarbeidet, men viser til at saken likevel er etterforsket på vanlig måte.

Dommen og straffeutmålingen vil etter planen være klar fredag 25. oktober.

Siri Ø. Eriksen

Politiet har undersøkt kontoutskrifter, korttransaksjoner, bompasseringer og opplysninger fra Stortinget om voteringer.

Keshvari er avhørt tre ganger.

Får fortsatt full lønn fra Stortinget – kan ikke fjernes fra vervet

Trolig blir Keshvaris dom den strengeste noensinne for en sittende stortingsrepresentant. Stortingets administrasjon opplyser at de ikke har kunnskap om hvorvidt sittende stortingsrepresentanter tidligere er blitt dømt til fengsel.

Aftenposten har funnet ett eksempel: I 2002 ble KrFs stortingsrepresentant Lars Rise dømt til 14 dagers fengsel for råkjøring.

Både forsvarer og aktor trakk frem saken med Astrid Gjertsen, som i 1986 tilsto og ble dømt for grovt bedrageri etter å ha forfalsket drosjeregninger verdt 32.061 kroner. Bedrageriet ble utført mens hun var forbrukerminister.

Keshvari ble den første av to representanter som ble anmeldt av Stortinget i forbindelse med Aftenpostens avsløringer. Han vil, uavhengig av straffen, fortsatt formelt sett være innvalgt på Stortinget.

Årsaken er at stortingsrepresentanter i prinsippet ikke kan fjernes fra sine verv, med mindre de dømmes i en riksrettsprosess.

Keshvari har stort sett har sykepermisjon siden Aftenpostens avsløringer i fjor høst, og Carl I. Hagen har møtt i hans sted. I denne perioden har Stortinget betalt full godtgjørelse til begge to, noe som nå utgjør en årslønn på 987.000 kroner.