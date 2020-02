Norsk næringsliv hopper åtte plasser opp mot verdenstoppen i åpenhet

Det er blitt økt åpenhet rundt finansene i norsk næringsliv. Hemmeligholdet minker.

Det viser 2020-utgaven av den store undersøkelsen nettverket Tax Justice Network (TJN) gjør annethvert år. Etter en omfattende metodikk er åpenheten i 133 land undersøkt.

– Bare Slovenia, Estland og Spania har mindre hemmelighold enn Norge når det gjelder finansielle forhold i næringslivet, sier daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen i TJN Norge.

Blant alle landene har Norge de to siste årene tatt det største positive spranget når det gjelder åpenhet. TJN finner blant annet at det er større åpenhet i bankene, i stiftelser og i partnerskap i næringslivet.

I rangeringen for åpenhet hopper Norge fra 12. plass i 2018 til 4. plass nå.

Men det gjenstår fortsatt en del før Jacobsen er helt fornøyd.

Mangler register pålagt av EU

– Norge henger etter når det gjelder et register over reelle eiere i selskaper, sier hun.

I fjor vedtok Stortinget loven om «register over reelle rettighetshavere». Registeret skal gå bakom det første leddet med formelle eiere av et aksjeselskap. Dette gir Norge pluss i TJNs undersøkelse.

For eksempel kan et selskap være eid av et annet selskap, som så er eid av et nytt selskap igjen. Slik kan det fortsette lenge. Det nye registeret skal fortelle hvem som til slutt har det reelle eierskapet. Det skal ikke lenger være mulig å skjule seg bak et selskap.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

EU har gjennom et direktiv pålagt alle landene å opprette et slikt register.

– Dette skjer i ulikt tempo. Storbritannia, Danmark og noen andre EU-land har gjennomført direktivet. Norge har vedtatt loven, men ikke fastsatt forskrifter, sier Jacobsen.

Hun sier Norge etter EUs hvitvaskingsdirektiv skulle ha innført registeret fra 10. januar i år, slik alle EU-land er forpliktet til.

Fakta: Undersøker finansielt hemmelighold Annethvert år undersøker det internasjonale nettverket Tax Justice Network (TJN) åpenheten i finanssektoren og næringslivet, samt landets samarbeid med andre myndigheter. I årets undersøkelse er 133 land undersøkt. Graden av hemmelighold undersøkes innen 20 områder med 127 målepunkter. Metodikken er beskrevet i et notat på 240 sider. Alle variablene blir veid sammen til en hemmelighetsverdi mellom 0 og 100. Skatteparadiser med mye hemmelighold får høye verdier. Land med stor åpenhet får lave hemmelighetsverdier. På grunnlag av hemmelighetsverdien lager deretter TJN sin Financial Secrecy Index (FSI). Det skjer ved at hemmelighetsverdien blir vektet med de ulike landenes andel av de grensekryssende globale kapitalstrømmene. USA, Storbritannia og Luxembourg utgjør halvparten av vektgrunnlaget. Litt hemmelighold i ett av disse landene kan føre dem høyt opp på indeksen fordi landet er så viktig. De kan på FSI komme langt foran land som har mye hemmelighold, men lite av grensekryssende finanstjenester.

Halvor Solhjem Njerve

Mindre rapportering land for land

Norge har innført offentlig såkalt land-for-land-rapportering for selskaper som utvinner og utnytter naturressurser. Det betyr at de rapporterer om overskudd og skatt i alle landene de driver i.

– Slik rapportering er imidlertid ikke innført for de delene av slike utvinningskonserner som driver den interne finansvirksomheten, hvis de ikke har skatteplikt over et visst nivå, sier Jacobsen.

EU har også innført såkalt offentlig land-for-land rapportering for systemkritiske banker. Norge har ikke innført dette.

Bedre på hvitvasking

Norge har de siste årene gjennomført en rekke tiltak mot hvitvasking av penger. Dette bidrar også til at Norge kommer bedre ut i 2020-undersøkelsen.

Financial Action Task Force (FATF) er et internasjonalt samarbeid mellom 39 land og organisasjoner for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

I 2014 ble Norge vurdert av FATF og kom dårlig ut. Norge fikk status «forsterket oppfølging» fra FATF, men i desember i fjor ble denne merkelappen fjernet. Norge ble overført til listen over land med «regulær oppfølging»

– Alle de nye tiltakene mot hvitvasking gjør at Norge scorer bedre, sier Jacobsen.

David McFadden, AP

Vekter med landets betydning

TJNs endelige liste (Financial Secrecy Index) for finansielt hemmelighold baserer seg både på graden av hemmelighold og betydningen landet har når det gjelder grensekryssende finansvirksomhet.

– Dette er et forsøk på å rangere landene etter viktighet og ansvar, ikke bare etter hemmeligholdet i seg selv, sier Jacobsen

Dermed kommer viktige finansland høyt opp på listen, selv om hemmeligholdet der ikke er det aller verste.

For eksempel har Storbritannia en åpenhet som bare er litt dårligere enn Norge. Men fordi landet er svært sentralt i internasjonal finans, kommer det likevel høyt på den endelige listen fra TJN.

USA er aller viktigst og kommer på 2. plass på den endelig TJN-listen etter Cayman Islands. USA står for drøyt en femtedel av verdens grensekryssende finansvirksomhet. Også Sveits og Luxembourg kommer høyt opp fordi svært mye av internasjonal finans skjer fra disse landene.

Norge havner omtrent på midten blant de 133 landene når det også blir tatt hensyn til størrelsen på finanstransaksjonene.