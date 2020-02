Færre annonser trekker ned Schibsted-resultat

Det nordiske medieselskapet endte med et brutto driftsresultat (EBITDA) på 944 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, opp fra 897 millioner kroner på samme tid året før, en oppgang på 5 prosent. Men uten den internasjonale rubrikktjenesten Adevinte falt imidlertid driftsresultatet med 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

På forhånd ventet analytikerne 1,079 milliarder kroner, ifølge estimater hentet av Infront, ifølge E24.

Annonsesvikt

– Fjerde kvartal 2019 var et tilfredsstillende kvartal for Schibsted. Nordiske markedsplasser hadde en inntektsvekst på 6 prosent, og driftsresultatet (EBITDA) økte til tross for investeringer i Sverige, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i en uttalelse.

Hun sier færre bolig- og jobbannonser på Finn er en av årsakene til lavere inntektsvekst. Den samme tendensen har preget starten av 2020.

I segmentet nyhetsmedier har inntekter fra digitale abonnenter fortsatt å vokse, men alt i alt er driftsresultatet for nyhetsmediene signifikant lavere enn fjerde kvartal året før. Dette på grunn av et betydelig fall i annonseinntekter, særlig i Sverige, skriver Skogen Lund.

Dette gjelder særlig den svenske løssalgsavisen Aftonbladet, som følge av strengere regulering av spillreklame.

Vekst i Lendo

Segmentet finansielle tjenester fikk derimot en vekst på 4 prosent sammenlignet med året før, drevet at vekst i særlig Lendo Sverige, mens Lendo Norge og Finland falt sammenlignet med året før.

Skogen Lund fremhever også selskapet Prisjakt som kan vise til gode resultater fjerde kvartal, særlig drevet av høye volum under Black Week.

Schibsted foreslår et utbytte på 2,0 kroner per aksje for 2019, uendret fra året før.

Schibsted får i hovedsak inntekter fra digitale markedsplasser som Finn.no i Norge og Blocket i Sverige, låneformidleren Lendo og mediehus som VG, Aftenposten, Aftonbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, skriver E24.