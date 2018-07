– Er du på et fjell? Se ned. Ser du butikkene? Trykk deg inn.

I den sommerstille vandrehallen på Stortinget følger Mathilde Tybring-Gjedde instruksen. Det er noen år siden hun og partikollega Saida Begum hadde barneskolematte på pensum, men gamle kunster er ikke glemt.

– Er jeg i en sportsbutikk? Nå ser jeg sko og sånn. Det er den lille gangetabellen, ja.

Erfaringen hos teknologivante femteklassinger er at de mestrer VR-brillene på få minutter. De voksne politikerne henger ikke så altfor langt etter.

– Jeg har vært skeptisk til en holdning om at digitale verktøy i seg selv er en bra ting. Men her er det et målbart læringsutbytte, den foreløpige forskningen er positiv, sier Tybring-Gjedde.

Det er derfor stortingsrepresentanten har engasjert seg i det nye produktet, som har vært under utvikling i noen år, men ennå ikke er offisielt lansert.

– Mestring gir læring

Brillene er ikke ment å erstatte tradisjonell undervisning, men komme i tillegg til. Virtual reality-teknologien tar deg med inn i et butikkunivers og gjør matematikken konkret og praktisk.

Målet er at det skal bidra til å løfte nivået på den grunnleggende mattekunnskapen hos elevene fra 5. klasse av, når de nærmer seg alderen hvor flere begynner å ramle av.

Det lille oppstartsfirmaet VR Education står bak produktet. På eiersiden står Kommuneforlaget og to mindre teknologiselskaper i Hamar-området.

– Spesielt for guttene er resultatene gode. Man får 100 prosent fokus på læringen, i stedet for at man distraheres. Vi har opplevd at gutter har dratt hjem for å øve på matte for å gjøre det bedre til neste gang de skal bruke brillene, forteller Per Olav Nyborg, daglig leder i firmaet.

At det er gutter som foreløpig profitterer mest på brillene, er vesentlig. I alle fag, bortsett fra gym, gjør jenter det nå bedre enn gutter. Og matte er et av fagene hvor mange gutter sliter ekstra mye.

Vil ha Oslo med på laget

Selve løsningen er tredelt: Et ordinært par VR-briller, en ordinær mobiltelefon som plugges inn og en spesialutviklet app.

Det siste året er brillene testet ved skoler i 8–9 ulike kommuner.

Til nyttår skal de etter planen komme i ordinært salg. Da løper støtten fra Innovasjon Norge ut og firmaet må klare seg på egne ben.

Men innen den tid skal det gjennomføres tester ved flere skoler. Hittil har testingen skjedd i mindre kommuner. Det vil de to Høyre-politikerne endre. De vil at hovedstaden skal gå i front, og de utfordrer byrådet og Utdanningsetaten i Oslo til å melde seg.

– Mange elever gruer seg til mattetimene. Kanskje kan dette gi noen læringsgleden tilbake, tror bystyrerepresentant Begum.

Forskningsstøttet utvikling

Thomas Nordahl, pedagogikkprofessor ved Høgskolen i Innlandet, følger utviklingsprosessen. I en foreløpig rapport, basert på testing ved en av de tidlige skolene, konkluderte han med at resultatene er oppløftende:

«Guttene som har fått bruke VR-teknologi i matematikk har hatt en stor fremgang sett i forhold til gutter som har hatt vanlig undervisning. Dette er et viktig funn fordi gutter i skolen i dag har et klart dårligere læringsutbytte enn jenter.»

Også ved senere forsøk har resultatene vært svært gode. I løpet av en seks ukers testperioder har det vært målbar fremgang i matteresultater for klassene.

Planen er at det skal lages en større rapport, hvor resultater ved mange skoler inngår.

Per Olav Nyborg tror det etter hvert kan bli aktuelt også med andre fag enn matte.

– Kanskje er det mulig å trene grunnleggende ferdigheter for eksempel lesing og skriving, på samme måte.