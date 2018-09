Leeman representerer flyselskapets transnasjonale pilotgruppe og er sekretær for RTPGs (Ryanair Transnational Pilot Group) Master Executive Committee (MEC).

– Ryanairs forsøk på fagforeningsknusing gjennom avskjedigelsen av en sentral tillitsvalgt vil få konsekvenser for flyselskapet. Med dagens pilotmangel er nemlig tiden for fryktbasert ledelse forbi, sier forbundsleder Yngve Carlsen Norsk Flygerforbund til FriFagbevegelse.

Samtlige europeiske flygerforbund har gjennom European Cockpit Association (ECA), paraplyorganisasjonen for mer enn 38.000 piloter i Europa, bedt om et møte med Ryanair-ledelsen for å rydde opp. I brevet krever de blant annet at pilotene selv skal kunne velge sine representanter og få tilstrekkelig tid til å drive fagforeningsarbeid.

Ryanair har ikke svart på brevet, men sier til FriFagbevegelse at de avslår invitasjonen.

– Siden ECA (og RTPG) er en lobbygruppe (ledet av en Lufthansa-pilot) med piloter fra konkurrerende flyselskap, har de ingen juridisk status eller rolle i Ryanair, skriver selskapet i en epost.

De vil ikke kommentere oppsigelsen av Leeman overfor Frifagbevegelse.