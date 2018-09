Det er advokatfirmaet DLA Piper som har vurdert spørsmålet på oppdrag fra miljøorganisasjonene Regnskogfondet, ZERO og Stiftelsen Miljømerking Norge.

Produksjon av palmeolje fører til at regnskog forsvinner og bidrar ikke til målet om å redusere klimautslippene. Stortinget har alt vedtatt å forby palmeolje i offentlige innkjøp, men regjeringens oppfølging har latt vente på seg.

– Utredningen slår fast at det er fullt lovlig å stanse all bruk av palmeoljediesel til kollektivtrafikk og andre offentlige innkjøp. Dette må være en gladsak for regjeringen, som sier de vil fase ut bruken av palmeoljedrivstoff. Nå er det bare å sette i gang og få denne ballen i mål, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

I 2017 ble det solgt 317 millioner liter palmeoljediesel til bruk i norsk veitrafikk, ifølge Regnskogfondet. Stortinget fattet i juni i fjor flere vedtak for å få slutt på bruk av palmeolje i Norge og legge til rette for miljøvennlige typer biodrivstoff.

WTO og EØS

Regjeringen har også fått utført en egen vurdering av om et forbud kan innføres uten å komme på kant med internasjonale handelsregler i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EØS-avtalen.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) opplyste for et halvår siden at konsulentrapporten var like rundt hjørnet, men han har så langt ikke villet gå ut med hva konklusjonen er.

– Jeg vil informere Stortinget på egnet måte når det er konkludert i saken. Da vil også rapporten bli offentlig, skrev Elvestuen i et svar til Stortinget før helgen.

Opposisjonen: - Det haster

Verken SV eller Miljøpartiet De Grønne er tilfreds med regjeringens framdrift.

- Her har man et effektivt virkemiddel. De har full mulighet til å innføre et forbud, og de bare somler. Det virker nesten som regjeringen ikke er så opptatt av å kutte utslipp, de vil bare vise frem noe, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til NTB.

– Det er en kjensgjerning at biodrivstoff basert på palmeolje er verre enn fossilt drivstoff. Det haster å få en slutt på dette, sier SVs Lars Haltbrekken.

De to partiene har allerede sendt nye spørsmål til regjeringen om oppfølgingen av Stortingets palmeoljevedtak.

Indonesiske trusler

Haltbrekken hevder regjeringen skyver den juridiske utredningen foran seg.

- Jeg tror de er redd for reaksjoner fra Indonesia, sier han og viser til medieoppslagene etter at daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) besøkte Indonesia i april.

Jakarta Post skrev at handelsminister Enggartiasto hadde truet med å stoppe import av fisk fra Norge dersom Norge forbyr palmeolje i offentlige innkjøp. Sandberg bekreftet opplysningen overfor Dagbladet.