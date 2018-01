Bitcoin er en valuta uten fysiske sedler og mynter, uten en styrende sentralbank og uten et lovverk som sier at den må aksepteres som betaling.

Til tross for dette er den i sitt ni år lange liv blitt verdenskjent og anerkjent av banker, myndigheter, investorer, brukere og butikker.

Bitcoin-verdien har passert den norske kronen

Historien om Kristoffer Koch som i 2009 kjøpte bitcoins for 150 kroner og i april i 2013 kunne selge noen av dem for å kjøpe seg en leilighet, gikk verden rundt.

Det gjorde også historien om Laszlo Hanyecz, som på et nettforum tilbød 10.000 bitcoins i bytte mot to store pizzaer. Pizzapengene er nå verdt en drøy milliard kroner.

Nå er prisen på bitcoin blitt så høy at dersom man teller alle eksisterende bitcoins, ikke bare dem som er i sirkulasjon i dag, vil den samlede verdien være på omtrent 280 milliarder dollar, tilsvarende 2320 milliarder kroner.

Til sammenligning er mengden av norske penger 1952 milliarder kroner i sedler, mynter og bankinnskudd, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvordan er det mulig at en digital valuta er blitt mer verdt enn summen av alle penger i Norge?

Nøkkelordet er tillit

Alle verdens valutaer er avhengige av tillit blant brukere og i markedet for å beholde sin verdi. Vi stoler på at vi kommer til å kunne kjøpe melk, brød, ferieturer og forsikring for våre kroner, også i fremtiden.

Derfor er vi villige til å selge vår arbeidskraft i dag med kronebeløp på bankkontoen når lønningsdagen kommer.

Derfor er vi også villige til å spare i bank eller fond fremfor å kjøpe noe mer håndfast.

Derfor er vi villige til å gi fra oss en bruktbil i bytte mot noen papirsedler med tall og kjente fjes på.

Slik er det også med kryptovalutaer som bitcoin. Verdien ligger i tilliten til at valutaen vil kunne selges eller brukes til å kjøpe varer og tjenester i fremtiden.

Edgar Su / Reuters

Dette skiller bitcoin fra andre valutaer

Samtidig er det mye som skiller den såkalte kryptovalutaen med ordinære penger som norske kroner og amerikanske dollar.

Bitcoin er i økende grad regulert av lovverk rundt om i verden, men mangler fortsatt anerkjennelse og regulering i mange land.

Muligheten til å betale med bitcoin er fortsatt svært begrenset, sammenlignet med tradisjonelle penger.

Verdien på bitcoin svinger langt mer enn de aller fleste valutaer. Dermed varierer den reelle prisen på en vare eller tjeneste med bitcoin tilsvarende.

I kjølvannet av bitcoin har det dukket opp mange andre angivelige kryptovalutaer. Aftenposten skrev denne reportasjen om onecoin, som av flere myndigheter er stemplet som et pyramidespill.

Hvordan påvirkes verdien?

Verdien av tradisjonelle valutaer påvirkes blant annet av hjemlandets økonomiske utsikter. Hvor mye penger innbyggerne tjener og bruker, hvor mye varer og tjenester landet eksporterer og importerer for og hvor mye penger politikerne bruker eller låner.

For eksempel vil den norske kronen normalt svekkes av et betydelig oljeprisfall, mens euroen vil styrke seg dersom tyske biler, franske viner og greske øyer blir ekstra populære utenfor EU.

Verdien kan også påvirkes ved at sentralbanken trykker opp mer penger.

Det vil imidlertid aldri kunne eksistere mer enn 21 millioner bitcoins. Dette skal være sikret i den kompliserte datakoden som ligger innebygget i hver bitcoin og hver transaksjon. Sånn sett er bitcoin litt som gull. Det finnes en gitt mengde, og man kan ikke bestemme seg for å lage mer.

Denne koden skal ikke kunne endres. Dermed kan ikke «pengetrykking» svekke verdien av bitcoin, slik det kan for tradisjonelle valutaer.

Det er også den kompliserte koden som garanterer for ektheten i hver bitcoin og i hver handel med bitcoin. Dermed skal det være umulig å lage falske bitcoins, selge samme bitcoin til flere forskjellige, eller øke det totale antallet bitcoins.

Bankene tilbyr bitcoinspekulasjon

Gjennom vinteren har flere banker begynt å tilby ulike typer investeringer i kryptovalutaer som bitcoin. Dette har presset bitcoinkursen oppover.

«Forhåpninger om at store, nye pengebeløp kan strømme inn i markedet for kryptovalutaer har bidratt til optimismen rundt bitcoin», skriver den svenske storbanken SEB i et fersk notat.

«Men dette er et toegget sverd», advarer banken, og påpeker at mange er langt mer negative til bitcoins fremtidige verdi.

– Slike investorer har nå muligheten til å satse penger på at bitcoin-verdien vil falle, skriver SEB.

Dette kalles shortsalg, og betyr at man tjener penger når kursen går ned.

Store svingninger

Eurokursen målt i kroner har de siste ti årene svingt mellom 7,2 og 10,1 kroner. I denne perioden har altså den høyeste verdien vært 40 prosent over bunnkursen.

Til sammenligning har bitcoin-kursen de siste ti månedene svingt mellom 1200 og 19.200 dollar pr. stykk. Her har altså den høyeste verdien vært 16 ganger så høy som bunnkursen, bare siden mars 2017.

I skrivende stund (31. desember 2017 klokken 1400) handles bitcoins til omtrent 13.487 dollar pr. stykk. Det vil si at de som kjøpte da bitcoin nådde toppen i midten av desember, nå har tapt en fjerdedel av pengene de investerte. Men de som kjøpte i mars, har nå ti ganger så mye i verdier.

Mange har den siste tiden ropt «bitcoinboble». Les om de verste boblene i historien: IT-boblen, tulipanboblen og slaveboblen.

Hvor risikabelt er bitcoins?

Det er helt umulig å si hvilken vei verdien av bitcoin vil utvikle seg.

At valutaen svinger så mye, er i seg selv en stor risiko, spesielt for dem som ikke har tid til å vente særlig lenge.

Bitcoin omfavnes blant annet av profesjonelle børsspekulanter, folk med spesiell interesse for digital teknologi og konspirasjonsteoretikere som mener at sentralbankene styrer pengeverdien utelukkende for å beskytte en styrtrik elite.

De største optimistene tror bitcoin vil erstatte det meste av transaksjoner som i dag foregår med tradisjonelle valutaer som dollar, euro, rupi og kroner. Deres argumenter er at teknologien gjør det sikrere, raskere, enklere og billigere å handle med bitcoins enn med vanlige penger.

Slår denne spådommen til, kan det tenkes at vi om fem år snakker om hvor uheldige de var, de som solgte seg ut av bitcoins da den sto i «bare» 19.000 dollar.

Flere titalls kryptovalutaer med millionomsetning

Bitcoinpessimistene består i hovedsak av to grupper: Folk som ikke har tro på kryptovaluta over hodet, og folk som mener at kryptovaluta er fremtiden, men at bitcoin vil bli utkonkurrert av enda sikrere, raskere, enklere og billigere kryptovalutaer.

I så fall står det ingen sentralbank eller regjering parat som kan ødsle av sin opparbeidede tillit for å redde bitcoinens verdi, slik de ville gjort dersom en tradisjonell, nasjonal valuta sto på spill.