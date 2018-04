Torsdag formiddag meldte nyhetsbyrået Bloomberg at International Airlines Group (IAG) vurderer et bud på hele Norwegian.

Dette førte til at IAG sendte ut en kort pressemelding der det opplyses at selskapet har kjøpt 4,61 prosent av Norwegian og at målet er å innlede samtaler om et mulig oppkjøp.

Nyheten fikk Norwegians aksjekurs til å hoppe nærmere 40 prosent på Oslo Børs.

– Vil neppe trekke seg ut av Norge

Aksjeanalytiker Jo Erlend Korsvold i SEB følger Norwegian-aksjen tett, men presiserer at han ikke følger London-registrerte IAG.

– Er Norwegian en god match for IAG?

– IAG eier både Vueling og Iberia. De har med andre ord en ganske stor spansk eksponering, og dette er jo et av markedene Norwegian har vokst mest de siste årene. Sånn sett kan en konsolidering gi litt mening. De har også en satsing på lavpris langdistanse med flyselskapet Level, der Norwegian i dag er lengst fremme, og har utfordret monopolet på tvers av Atlanteren, mener Korsvold, og legger til at Norwegian også har begynt å fly en del ruter som British Airways hadde monopol på tidligere, for eksempel fra London til Buenos Aires i Argentina og Austin i USA.

– Dermed har de lagt litt press på prisingen der. Dette er i hvert fall noen punkter jeg har tenkt på, som kan gi et bud på Norwegian mening, sier han.

– Hva tror du kan være konsekvensen for den norske og nordiske delen av Norwegian ved et eventuelt oppkjøp?

– Den norske delen av Norwegian er et marked som går ganske bra og som jeg antar det at ville være dumt å trekke seg ut fra. Da vil SAS stå igjen alene, og dermed vil noen andre komme inn og fylle det området. Jeg vil tro at det er et område de vil beholde dersom det blir et oppkjøp, sier Korsvold.

– Kan bidra til at de får orden på regulariteten

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole mener nyheten er svært spennende.

– Norwegian er gode på innovasjon, og har en klar styrke her sammenlignet med SAS og Widerøe. Men Norwegian har et driftsproblem når det gjelder regulariteten, og dette irriterer folk. Selskapet oser av irregularitet på driften, og det har noe med profesjonalitet å gjøre. En ny aktør som dette, som kan vise til helt andre resultater innenfor regularitet, kan komme inn og tilføre ledelse som vet å håndtere slike problemer, sier Andreassen, og konkluderer:

– Med ny eier kan Norwegian både få regulariteten i orden, og beholde sin sterke posisjon på innovasjonssiden.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Han mener Norwegians inntjening i det norske markedet er såpass god at de trolig vil beholde den posisjonen.

– Og dersom de får orden på regulariteten, kan de løfte prisen. De tjener gode penger i kabinen, men da kan de etter min mening få ut en enda høyere betalingsvilje fra kundene, sier han.

Kjos er største eier

IAG eier i dag blant annet spanske Iberia, britiske British Airways, irske Aer Lingus og lavprisselskapet Vueling med base i Barcelona.

Bjørn Kjos er, via holdingselskapet HBK Holding AS, største eier i Norwegian.

Qatar Airways er, med 20 prosent av aksjene, den største eieren i IAG. IAG-kursen har svingt opp og ned på London-børsen torsdag, og ligger i skrivende stund omtrent uendret.