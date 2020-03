SAS får krisehjelp fra Danmark og Sverige

Det opplyser det danske finansministeriet i en pressemelding.

Garantiene skal støtte SAS’ håndtering av de mest akutte økonomiske konsekvensene som følge av viruskrisen.

– SAS har stor betydning for både Skandinavias og Danmarks tilgjengelighet. Det medfører i høy grad også arbeidsplasser, virksomheter og hele økonomien generelt, sier Danmarks finansminister Nicolai Wammen i en kommentar.

– Det er bakgrunnen for at den danske og den svenske stat som de største eierne i fellesskap har besluttet å støtte opp om SAS ved å i første omgang stille garantier for i alt 3 milliarder svenske kroner, fortsetter han.

Pengene kommer etter at flyselskapet søndag varslet at det permitterer 90 prosent av de ansatte, og stanset mesteparten av virksomheten.

– Dette er snakk om et første skritt, og den danske stat vil som en langsiktig og ansvarlig medeier fra SAS følge utviklingen tett, og vil gjøre det som er nødvendig for at SAS kommer seg gjennom krisen og fortsatt vil være operasjonell heretter, sier Wammen.

Det svenske finansdepartementet opplyser samtidig at det totalt stiller fem milliarder svenske kroner i lånegarantier til flyselskaper. 1,5 milliard av dette er tenk til SAS.

Analytiker: Gode nyheter

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir mener det er gode nyheter at Sverige og Danmark nå kommer med støtte.

– SAS vil med 3 milliarder i lånegarantier ha en god base for å komme gjennom Covid-19 krisen og ikke minst ha en finansiell posisjon til å starte opp igjen når krisen er over, skriver Elnæs i en kommentar til E24.

Han mener også at det kan være godt nytt for Norwegian.

– For Norwegian bør dette også indikere at norske myndigheter kommer på banen med en eller annen form for krise tiltak som sørger for at det norske flyselskapet også er fit for flight når situasjonen går mot normalt igjen.

Tirsdag morgen skrev NTB at det i de politiske miljøene i Norge skal være startet en uformell diskusjon om statlig kjøp av aksjer i Norwegian. Dette som et mulig alternativ for å sikre flyselskapets overlevelse.

– Håper ikke at det blir oppsigelser

Under søndagens pressekonferanse understreket SAS-sjef Rickard Gustafson at selskapet sto i en krise, og at han håpet og trodde det ble jobbet for å støtte flyselskaper gjennom krisen.

– Vi håper ikke at det blir oppsigelser, men at vi får våre ansatte tilbake så fort som mulig, fortsatte han.

Beslutningen om å permittere 90 prosent av de ansatte kom etter at en rekke land over hele verden har innført strenge reiserestriksjoner den siste uken. Lørdag gikk norsk UD ut å frarådet alle ikke strengt nødvendige reiser til alle land. s

Meldingen fra danske myndigheter