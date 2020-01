Også i fjor skiftet nordmenn over til elbiler i stort tempo. Mer enn fire av ti solgte nye personbiler i fjor var elbiler.

Bilbransjen tror andelen vil fortsette å stige i år.

– I 2020 og fremover kommer det et mye bredere utvalg av elbiler. De har lengre rekkevidde, er større og i overkommelige prisklasser for folk flest, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken i en pressemelding.

Myndighetene har bestemt at i 2025 skal alle nye personbiler i Norge være nullutslippsbiler. Tilbake i 2014 var andelen 12,5 prosent, mens den var 42,4 prosent i fjor. Elbilene må derfor få tempoet ytterligere opp hvis målet skal bli nådd.

Nesten syv av ti solgte personbiler i fjor var elbiler eller hybridbiler.

Det ble solgt knapt 142.400 nye personbiler i fjor. Det er omtrent 5500 færre enn i 2018.

Toppåret for bilsalget var under etterkrigstidens villeste forbruksvekst helt tilbake i 1986. Da ble det solgt 167.400 nye personbiler.

Salget av elbiler steg med knapt 31 prosent, og salget av bensinbiler sank med omtrent samme prosent. Salget av dieselbiler fortsatte en mangeårig trend med et fall på 13 prosent.

Nye krav stoppet ladbare hybrider

Salg av ladbare hybrider gikk kraftig tilbake i 2019, sammenlignet med året før. Men det har sine spesielle årsaker.

– Skjerpende krav i forbindelse med nytt beregningssystem for utslipp, WLTP, førte til at en lang rekke ladbare hybridmodeller ble trukket tilbake fra markedet og måtte tilpasses de nye reglene. Både bilutvalg og leveringssituasjonen ble begrenset, sier Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Han sier bransjen så en økning i salget i siste halvår av 2019.

Nesten seier for Tesla

Helelektriske Tesla var bare drøyt 150 biler unna å bli Norges mest solgte bilmerke. Vinneren ble Volkswagen med 18.949 biler, mens Tesla solgte 18.798 biler i fjor.

De to merkene var godt foran Toyota, BMW og Volvo på de neste plassene.

Til gjengjeld tok Tesla 3 seieren som mest solgte modell med 50 prosent flere biler enn Volkswagen Golf.

Av de 15 mest solgte modellene var bare Skoda Octavia en ren bensinbil. Alle de andre modellene er enten elbiler, hybridbiler eller har bare et bitte lite innslag av bensinbiler.

Trender for bil

Bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken beskriver i en presentasjon viktige trender i bilmarkedet: