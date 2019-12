Mann dømt til fengsel for kongekrabbe-svindel

I tillegg til fengselsstraffen inndras 184.000 kroner fra krabbesalget, samt 268.000 kroner i kontanter, som ble beslaglagt under pågripelsen, skriver nettavisen Børsen.

Mannen hadde gitt en uforbeholden tilståelse og erkjente straffskyld. Saken gikk derfor som tilståelsessak i retten tirsdag. Saken er den første av det som trolig blir flere straffesaker mot personer som er mistenkt for i stor skala å ha drevet med ulovlig fangst og salg av kongekrabbe.

I begynnelsen av desember ble det kjent at politiet hadde siktet 16 personer fordelt på to nettverk. I tillegg har Økokrim siktet et ukjent antall personer.