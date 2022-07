SAS-forhandlingene fortsetter mandag: – På ett eller annet tidspunkt må vi innse at slaget er tapt

Mandag fortsetter SAS-forhandlingene etter to uker med streik. Partene gir uttrykk for ulikt syn på hvor realistisk det er med en løsning.

Marianne Hernæs er SAS’ forhandlingsleder.

17. juli 2022 20:06 Sist oppdatert nå nettopp

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hærnes gir uttrykk for at hun regner med forhandlingene nå går mot slutten.

– På ett eller annet tidspunkt må vi innse at slaget er tapt, sier Hernæs til DN.

Da hun ble spurt om det var var «make it or break it» mandag, svarte Hernæs ja.

– Det begynner å bli uansvarlig å fortsette. Der nærmer vi oss i dag. Det er en meget, meget alvorlig situasjon. Vi har vært i mekling i tre-fire uker og i konflikt i over to uker. Vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor jeg som forhandlingsleder må innse at nå kommer vi ikke lenger, sa hun.

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli, og siden da har over 2300 flyvninger i Norge blitt kansellert.

Mange SAS-fly har stått på bakken de siste ukene.

Så langt mandag har 163 flygninger til og fra Norge blitt kansellert som følge av SAS-streiken.

Flyselskapet opplyste torsdag at streiken hadde kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, tilsvarende 1,26 milliarder norske kroner.

Dette skjer på i en situasjon der SAS er i en svært krevende økonomisk situasjon. Det er en reell risiko for at selskapet kan gå konkurs.

Samtalene om en løsning på konflikten startet opp igjen i Stockholm klokken 9 mandag.

Fakta Fakta om SAS-streiken * SAS-pilotene og ledelsen har forhandlet om en ny avtale siden november i fjor. * Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. * SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler. * SAS har krevd effektiviseringer for 800 millioner svenske kroner årlig hos pilotkorpset gjennom redningsplanen SAS Forward. Pilotene har vært villige til å komme selskapet delvis i møte, men partene har ikke blitt enige om effektiviseringer og jobbsikkerhet. * 29. mars brøt SAS-pilotene forhandlingene etter én dag. SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group møttes deretter til mekling i Stockholm mandag 13. juni. * Mandag 4. juli ble det brudd i meklingen, og rundt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige ble tatt ut i streik. Siden da har over 2.200 flygninger i Norge blitt kansellert. * Streiken kommer på toppen av en økonomisk krise i SAS der selskapet har sagt at de må kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner og samtidig hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i nye penger. * SAS anslår at streiken koster selskapet 100-130 millioner kroner per dag. Om lag 30.000 passasjerer rammes daglig av streiken. * Onsdag 13. juli gjenopptok partene forhandlingene i Stockholm. Siden da har de holdt på i mange timer hver dag. Søndag kveld ble samtalene avsluttet etter at de hadde pågått i nesten 33 timer i strekk. Partene skal møtes igjen mandag. Kilde: NTB Vis mer

– Uverdig

– Jeg forventer at vi må finne ut om det kan bli en løsning eller ei. Jeg synes det er uverdig overfor alle passasjerer og firmaet, sa Henrik Thyregod, leder for den danske pilotforeningen på vei inn til forhandlingene, ifølge VG.

– Jeg har vært i firmaet i 32 år. Jeg elsker SAS. Vi kan ikke fortsette sånn her.

Riksmegler Mats Ruland sa mandag morgen at han håpet på en avklaring i løpet av dagen.

– Jeg kan ikke kommentere hvor langt vi har kommet. Det eneste jeg kan si, er at det har vært en jevn progresjon i forhandlingene også de siste dagene, sier Ruland til pressen i Stockholm.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland (til høyre) og leder Roger Klokset i Norske SAS-flyveres forening i Näringslivets Hus i Stockholm søndag.

Krangel om datterselskaper

Sentralt i konflikten står opprettelsen av to nye datterselskap i SAS-systemet: SAS Link og SAS Connect.

Under koronapandemien sa SAS opp over 500 piloter. Ifølge pilotene selv ble de lovet å få tilbake jobbene når flytrafikken tok seg opp igjen.

Istedenfor ble de ansatt i underselskaper med dårlige vilkår enn de opprinnelig hadde.

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening er klar for å sitte i forhandlinger i flere dager dersom det blir nødvendig.

Roger Klokset i Norske SAS-flyveres forening fotografert i Stockholm søndag.

– Men jeg håper selvfølgelig på en løsning i dag, sa han til pressen før forhandlingene startet mandag morgen.

– Vi står i en bisarr situasjon. Det er som om naboen din har stjålet huset ditt og krever en veldig høy pris for at du skal få kjøpe det tilbake, og samtidig brenner naboens hus og du skal hjelpe han å slokke det, fortsatte han.

Forhandlet i halvannet døgn uten søvn

Partene har vært i Stockholm for å forhandle siden onsdag denne uken. Den siste meglingsrunden startet i 10-tiden lørdag.

– Nå går vi hjem etter 37 timer og får litt søvn, sa den danske pilotlederen Henrik Thyregod søndag kveld, ifølge NRK.