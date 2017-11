Nå kommer Facebooks Vipps-utfordrer til Europa

Tirsdag varsler Facebook at de i løpet av de neste to ukene gir sine brukere i Frankrike og Storbritannia muligheten til å overføre penger til hverandre via Messenger-appen.

Brukere i USA har hatt den samme muligheten siden 2015. Det er gratis for Facebook-brukerne å overføre penger til hverandre.

Facebook har for vane å teste ut nye tjenester i få land om gangen. Dersom løsningen blir en suksess, er det god grunn til å tro at også nordmenn etter hvert får muligheten til å overføre penger i Messenger.

Hard kamp om kundene

Mandag kom de første meldingene om at betalingstjenesten var på vei til Europa. Bloomberg skriver at Facebook er en av flere teknologigiganter som ønsker å ta del i den globale betalingsindustrien.

Apple har varslet at de kommer med en tjenesten Apple Pay Cash, som lar brukere sende hverandre penger via iMessage. Google Wallet, Square Cash og PayPals Venmo er andre tjenester som allerede har løsninger tilsvarende norske Vipps.

Både Apple og Android har løsninger for betaling med mobil. Når det gjelder overføringer fra bruker til bruker, har ingen store aktører fått skikkelig internasjonalt fotfeste ennå.

Norske banker kjemper sammen med Vipps

I Norge har DNBs Vipps en svært sterk posisjon når det gjelder både betaling og overføring fra bruker til bruker. I oktober hadde appen nesten 2,6 millioner brukere. Det tilsvarer 49 prosent av den norske befolkningen. På en normal dag gjennomføres det 300–400.000 transaksjoner med Vipps.

I februar i år skrev Aftenposten at Google, Apple og Facebook er på vei til en betalingsterminal nær deg.

For å møte konkurransen, varslet DNB at over 100 norske banker kommer inn på eiersiden i Vipps.

– Vipps skal i løpet av året være tilgjengelig på langt flere steder enn vi har sett til nå. Gjennom dette samarbeidet står vi bedre rustet til å vinne kappløpet i konkurranse med nordiske og internasjonale aktører, sa DNB-sjef Rune Bjerke.