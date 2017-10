Plutselig tar kastevinden tak i kjempeflyet

Flyplassen i tyske Düsseldorf er kjent – og beryktet – for at det ofte oppstår kraftige vinder. Dette gjør at pilotene ikke sjelden settes på en hard prøve når de skal lande på denne lufthavnen.

Denne videoen med en Airbus A380 fra flyselskapet Emirates, er det foreløpig siste eksempelet på hva som kan skje når et fly må lande i kraftig sidevind. Videoen ble tatt opp for noen dager siden.

Det er voldsomme masser som skal ned når A380, verdens største passasjerfly, skal lande.

Det nesten 73 meter lange flyet veier 270 tonn – tomt. Denne maskinen landet med hundrevis av passasjerer og et lasterom fullt av bagasje og annen last.

Mannen bak kameraet var flyfotografen Martin Bogdan. Han kaller seg Cargospotter – og skriver at han har filmet noen tusen landinger på flyplasser i Europa de senere årene, men at akkurat denne landingen for ham så ekstremt vanskelig og ekstraordinær ut.

– Fantastiske ferdigheter av pilotene, mener han selv.

Lederen for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, har sett videoen og er helt enig at her måtte pilotene jobbe skikkelig for å få landet og stanset superjumboen:

– For å si det sånn: Her landet de ikke på autopilot.

– Er dette dumdristig av pilotene eller dyktig pilotarbeid?

– Dette oppleves nok adskillig mer dramatisk for passasjerene enn for dem som sitter i cockpit. For passasjerene kjennes dette som kraftige bevegelser, det er det ingen tvil om. Kapteinen har på forhånd fått vite styrken på sidevinden. Hvis grensene for kastevind overskrides, så lander flyet ikke. Så dette er nok innenfor, og absolutt ikke dumdristig, sier Skatval.

Flyger.no

Han mener at det som er spesielt med denne landingen er at et A380-fly er stort og tungt.

– Utfordringen her er jo å utligne kastevinden. Man ser jo at kapteinen jobber intenst med haleroret etter at maskinen har tatt bakken. Flyvere trenes godt på slike sitausjoner. De som har sittet i cockpit på fly som har landet norske flyplasser har nok opplevd verre ting enn dette, sier Skatval.

– Hva skjer etter en slik landing?

– Jeg går jo ut fra at kapteinen ber om en ekstra sjekk av understellet før vedkommende returer med dette flyet igjen, sier Skatval.

Flyfotografen er en ivrig herremann med kameraet, for på Youtube-kontoen hans kan du se timevis med opptak av ulike situasjoner på europeiske flyplasser.