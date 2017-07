Panama Papers og en skrifttype kan velte Pakistans statsminister

Mye står på spill for Pakistans statsminister og hans familie. Nawaz Sharif, som har sittet lenger enn alle andre regjeringssjefer i landet, risikerer nå å bli avsatt og kastet ut av politikken. Både han og barna står overfor en mulig fengselsstraff.

Årsaken er avsløringene om Sharif-familiens selskaper i skatteparadis – og en populær skrifttype brukt på feil sted til feil tid. Her er fem spørsmål og svar om den pågående politiske krisen.

1. Hva anklages statsministerfamilien for?

Gjennom dokumentlekkasjen Panama Papers ble minst 12 tidligere og nåværende kongelige, statsministere og presidenter koblet til anonyme selskaper i skatteparadiser. Nawaz Sharif og hans familie var en av dem.

Journalistene som undersøkte de lekkede dokumentene, avslørte hvordan tre av Sharifs barn eide verdifulle leiligheter i London via selskaper på De britiske jomfruøyene. Verdiene var ikke listet på familiens formueserklæring, og familien ble anklaget for svindel, hvitvasking og skatteunndragelse.

Både statsministeren og hans barn nekter for å ha gjort noe galt. Sharif mener anklagene er en del av en politisk vendetta mot ham og hans familie.

Mohsin Raza, Reuters/NTB scanpix

2. Hvordan er saken blitt møtt i Pakistan?

Siden Panama Papers ble publisert i april i fjor, har Sharifs politiske motstandere krevd hans avgang, og mange innbyggere reagerte sterkt på avsløringene fordi de opplever at de rike kommer seg unna skatter.

Pakistans høyesterett avviste først å behandle saken da de mente at den var basert mer på rykter enn fakta. I fjor høst, etter en gjennomgang av tusenvis av dokumenter, ombestemte dommerne seg og starter høringer.

De rettslige høringene førte til at høyesterett i april beordret full etterforskning. To av dommerne i høyesterett mente det var grunnlag for å avsette Sharif allerede da, men et knapt flertall på tre dommere sørget for at han kunne bli sittende i påvente av etterforskningen.

3. Hva kom frem i etterforskningen?

Etterforskningsteamet har blant annet bestått av medlemmer fra sikkerhetstjenesten, finansvesenet og etterretningsbyråer. For to uker siden leverte de en 254 sider lang rapport (ekstern lenke).

Der konkluderte de med at Sharif og hans familie har løyet om sine verdier i utlandet og holdt verdier skjult for skattemyndighetene. Familiens verdier er dessuten langt høyere enn hva inntekten deres skulle tilsi, konkluderer etterforskerne.

Etterforskningsteamet mener de kan bevise at statsministeren personlig har løyet om sine verdier, og at han har forsøkt å skjule sin kobling til et hittil ukjent Dubai-selskap, som ikke har noe med Panama Papers å gjøre.

Statsministeren og hans barn må tiltales for korrupsjon, mener etterforskerne.

– Rapporten er full av løgner, het det i en uttalelse fra statsministeren. Familien mener etterforskningen er ensidig, upålitelig og misvisende.

4. Hva har en skrifttype med denne saken å gjøre?

Statsministerens datter Maryam Nawaz anklages for å ha vært involvert i å forfalske bevis som ble lagt frem for høyesterett. Da etterforskningsteamet etterspurte dokumentasjon om selskapene i skatteparadiset, skal Maryam ha sendt fra seg en rekke dokumenter som avviste at hun var den reelle eieren.

Dokumentene var datert 2006 og skrevet med skrifttypen Calibri i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Problemet? Denne skrifttypen ble ikke offentlig tilgjengelig før i 2007.

Etterforskningsteamet konkluderer derfor med at dokumentene må være tilbakedatert og således forfalsket i forsøk på å «manipulere fakta og kamuflere sannheten».

Anjum Naveed, TT / NTB scanpix

Også en av statsministerens sønner anklages for dokumentforfalskning. Høyesterett har allerede varslet at statsministerens barn risikerer syv års fengsel dersom retten finner det bevist at de har forfalsket dokumenter.

Sharif-familiens advokater avviser også disse anklagene og viser til at skrifttypen Calibri teknisk sett var tilgjengelig via en betaversjon av Microsoft 2007 allerede fra 2004.

Typografiekspert Thomas Phinney bekrefter dette, men sier til BBC at det er «svært usannsynlig» at betaversjonen ble lastet ned av vanlige databrukere. Phinney har vitnet i en rekke saker om dokumentforfalskning. Lucas de Groot, som fant opp den aktuelle skrifttypen, er enig i at vanlige selskaper og myndighetspersoner ikke er de første til å teste betaversjoner.

I am a trustee & NOT the owner. Proof attached. #TheTruth pic.twitter.com/5hCtkiYtDY — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) November 15, 2016

5. Hva er veien videre?

De rettslige høringene om det som er kommet frem i etterforskningen, ble avsluttet fredag. De tre dommerne i høyesterett har trukket seg tilbake for å vurdere om Sharif er uegnet til å være landets statsminister. De kan beslutte å fjerne Sharif fra statsministerposten umiddelbart, men de kan også komme frem til at korrupsjonsanklagene først må prøves i en rettssak.

Opposisjonen er sikre på at høyesterett vil kaste statsministeren. Alt annet vil bli sett på som en seier av Sharif og hans støttespillere, fordi han da trolig kan sitte til neste valg og dermed bli den første statsministeren på 70 år til å fullføre femårsperioden.

Det har foreløpig ikke kommet en dato for når kjennelsen blir avsagt. Aftenposten følger saken.