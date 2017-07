LO frykter at norske bedrifter skal «ta en Kjos»

Kunne du tenkt deg å gi opp din faste ansettelse, med all den forutsigbarhet og trygghet det medfører, for å få et mer fleksibelt arbeidsliv med mer usikkerhet og ansvar for deg selv?

Svein Oppegaard er direktør for politikk i NHO, og han advarer mot å ikke satse på faste ansettelser. Han mener fast ansatte i eget selskap vil være normen for norsk arbeidsliv i overskuelig fremtid.

– Kompetanse er nøkkelen her. Enhver bedrift må ha en fast stamme av egne, faste ansatte for å kunne drive og utvikle virksomheten, sier Oppegaard.

Han sier at den delen av arbeidsstyrken som ikke er formelt eller direkte ansatt på arbeidsplassen sin utgjør en marginal del av norsk arbeidsliv.

Statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå mener han også underbygger denne påstanden. Den viser ifølge Oppegaard at andelen midlertidig ansatte har gått ned de siste 20 årene.

Ansatte flyttet ut av bedriften midt under konflikt

Den senere tids gnisninger mellom Norwegian og selskapets norske piloter forklarer mange med at flyselskapet har opprettet egne bemanningsselskaper hvor både piloter og kabinansatte er ansatt.

Midt under den opprivende flyverstreiken i 2015 ble streikende piloter flyttet fra morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) og til datterselskapet Pilot Services Norway. I dag leier flyselskapet inn mannskap fra dette selskapet for å bemanne sine fly.

Vidar Ruud, NTB scanpix

De ansatte protesterte heftig mot dette grepet, og YS-forbundet Parat gikk til sak mot flyselskapet for å få slått fast at NAS var deres reelle arbeidsgiver. Kravet var at piloter og kabinansatte skulle føres tilbake til NAS, en tvist de vant i Asker og Bærum tingrett tidligere i år. Selskapet har imidlertid anket denne kjennelsen.

Norwegian er på sin side klar på at denne organiseringen gir bedre sikkerhet for den fremtidige drift, og bl.a. gir selskapet bedre lånevilkår for kjøp av nye fly. I retten viste Norwegian til at arbeidsgiveransvaret er knyttet til ansettelseskontrakten, og at overdragelsen aldri har vært juridisk bestridt.

Nå frykter fagbevegelsen at andre skal velge samme løsning som Kjos, men det har Næringslivets Hovedorganisasjon liten tro på.

– Det tror jeg ikke vil skje i noe særlig omfang. Luftfarten er i denne sammenheng en spesiell bransje, med en betydelig grenseoverskridende virksomhet som vi ikke finner i andre næringer bortsett fra i shipping, sier Oppegaard.

Professor: – Utfordrer den norske modellen

Luftfartsekspert og professor ved handelshøyskolen Frode Steen bekrefter utviklingen innen luftfart:

– Ja, vi ser akkurat den samme trenden i flybransjen: Her er det store etablerte bemanningsselskap med faste ansatte som flyr for flere flyselskaper med baser over hele verden, sier Steen.

Steen forklarer at den løsere tilknytningen flere ansatte får til arbeidsgiveren, utfordrer den norske modellen med sterke fagforeninger.

– Vi må vurdere hvordan vi kan gjøre modellen bedre for norsk arbeidsliv. Det betyr ikke at vi skal slutte å ivareta arbeidstagere, men skreddersy modellen til markeder som blir konkurranseutsatt utenlands. Slik vi gjorde med shippingbransjen, sier han.

Steen mener tiden er inne for å tilpasse den norske arbeidsmodellen til den økte globaliseringen.

– Den norske modellen har mange positive sider ved seg, trikset må være hvordan vi skal tilpasse den på en god måte.

– Vil ikke betale for ansatt arbeidskraft

Seniorforsker ved Fafo, Leif Moland, mener deler av det norske arbeidslivet er på vei mot en mer selvstendig arbeidsstyrke.

– Vi ser en trend der arbeidsgiver ønsker å betale for utført arbeid, og ikke for ansatt arbeidskraft. De bestiller heller timer eller oppdrag, og større del av arbeidsstyrken blir selvstendig næringsdrivende, sier han, og viser til Posten, hvor innleide Bring-sjåfører er selvstendige.

Moland mener arbeidsgiver på denne måten overfører risiko og ansvar til oppdragstageren som ikke lenger er arbeidstager.

– Man får flere oppdragskontrakter i stedet for stillingskontrakter, der oppdragstager selv må sørge for ordninger som gir dem rett til blant annet sykepenger og feriepenger. I helse- og sosialsektoren vil det å sette ut jobber kunne føre til at kvalitetssikring og kompetansebygging blir vanskeligere.

Sjeføkonom: – Presses fra flere kanter

Jon Hauge

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO deler observasjonene til Moland. Han mener arbeidslivet blir presset fra flere kanter:

– På den ene siden ser vi at markeder og bedrifter blir knyttet tettere sammen på et globalt nivå. Denne globaliseringen, sammen med den teknologiske utviklingen, skyver samfunnet i en retning av et løsere arbeidsliv.

– På den andre siden observerer vi at behovet for fast forutsigbar jobb og organisert arbeidsliv blir stadig viktigere. Dette kommer av at gevinstene som oppstår på grunn av teknologi og globalisering må fordeles jevnt til befolkningen for å opprettholde sosiale og demokratiske strukturer og systemer.

Bjørnstad mener det er viktigere enn noen gang å holde fast på den norske modellen med sterke fagforeninger og tariffavtaler.

– Vi må følge med på og hindre at disse kreftene slår kiler inn i vår sosiale struktur, sier han.