Han skal lede ekspertgruppen som skal vurdere kostnadene av krisetiltakene: – En veldig krevende oppgave

Søndag kunne Aftenposten fortelle at beslutningen om delvis å stenge landet for å hindre spredningen av koronaviruset, ble gjort uten en eneste samfunnsøkonomisk analyse av hvor mye de historiske tiltakene ville koste Norge.

Heller ikke i ukene som har gått siden, har det vært gjort kost-nytte-analyser av inngripende tiltak som å stenge barnehager, skoler og landegrenser. Finansminister Jan Tore Sanner har sagt han vil nedsette en ekspertgruppe, men har ikke sagt noe om hvem som skal sitte i gruppen.

Onsdag bekrefter imidlertid helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten at Helsedirektoratet nå har nedsatt to ekspertgrupper med fagfolk tilknyttet direktorater og departementer.

«Den ene gruppen koordineres av Finansdepartementet og ledes av professor Steinar Holden, den andre ledes av Kunnskapsdepartementet.», skriver Guldvog i en e-post.

Holden: – En krevende oppgave

Holden, som er økonom og leder for Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, bekrefter overfor Aftenposten at han har fått oppgaven.

– Det er riktig. Gruppen skal se på de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene, for å bidra til grunnlaget for beslutningene om videreføring eller justering av tiltak, sier Holden.

Han forteller at han ennå ikke har fått noe formelt mandat, og at arbeidet ennå ikke er påbegynt.

– Men det begynner veldig snart, sier han.

– Hva tenker du om ansvaret du har fått?

– Det er jo en veldig krevende oppgave. Delvis fordi ting endrer seg så fort, så det er vanskelig å få oversikt over hva som skjer i økonomien. Men også fordi det er krevende å finne ut hva som skyldes våre smitteverntiltak og hva som skyldes andre ting. Vi blir også påvirket av tiltakene ute i verden og nedgangen i verdensøkonomien, sier Holden.

Lise Åserud, NTB scanpix

Smittevernsråd kan «justeres etter behov»

Helsedirektøren skriver at ekspertgruppene fortløpende vil «vurdere nåværende og fremtidige konsekvenser av ulike tiltak og estimere kostnader knyttet til ulike scenarioer som kan inntreffe i tiden fremover.»

Målet er å finne tiltakene som best balanserer smittebegrensning med hensynet til næringslivet og samfunnsøkonomien.

«Den overordnede strategien for smittebegrensing vil også bli evaluert når vi tydeligere kan se effekter av tiltakene de nærmeste ukene», skriver Guldvog.

– Kan det være aktuelt å avvikle noen av tiltakene før 13. april, dersom kostnaden viser seg å være større enn smittevernseffekten?

«De vedtatte tiltakene fra regjeringen gjelder frem til 13. april. Helsedirektoratet har i tillegg til dette gitt en rekke praktiske råd til befolkning for å sikre smittebegrensning. Noen av disse blir løpende justert eller presisert dersom det er behov for det», svarer Guldvog.

Usikkerhet om nytten av skolestenging

FHI sa tirsdag at de frykter «store negative ringvirkninger» for samfunnet som følge av tiltakene.

Et av tiltakene som har skapt mye debatt, er stenging av barnehager og skoler. I Sverige har folkehelsemyndighetene fastslått at det ikke er skolene som driver epidemien.

Direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg sa tirsdag at de siste tallene tyder på at barn kan spre smitte – men i mindre grad enn voksne. Hun understreket at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til effekten av enkelttiltak.

Tom Kolstad

Helseøkonom: Haster å regne

En av dem som mener det haster å regne på konsekvensene av enkelttiltak, er professor emeritus i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Ivar S. Kristiansen. I 2013 var han med å analysere kostnadene av å stenge skoler under en tenkt influensaepidemi.

En av hovedkonklusjonene var at det kunne være økonomisk rimelig å stenge ungdoms- og videregående skoler, der elevene i større grad klarer seg selv.

– Men nytten av å stenge barnehager og skoler, var tvilsom unntatt ved alvorlige epidemier, sier Kristiansen. Han mener imidlertid fortsatt at nytten av enklere og billigere tiltak som avstand og håndvask, bør gjennomføres før man iverksetter skolestenging.

Store kostnader

Kristiansen mener det er «uklokt» av regjeringen å forlenge alle tiltakene til etter påske, uten å ha oversikt over de samfunnsøkonomiske kostnadene.

– Er det virkelig rimelig å tro at smittevernseffekten er større enn kostnaden av å be psykologer, psykiatere og fysioterapeuter stenge en hel måned?

Han er særlig opptatt av at man snarest ser på kostnadene av skolestenging, som hindrer mange yrkesgrupper i å gå på jobb og kan senke verdiskapningen for dem som jobber hjemmefra.

Steinar Holden bekrefter til Aftenposten at faggruppen skal vurdere dette.

– Skolestenging vil være et tiltak det er veldig viktig å se på, sier Holden.