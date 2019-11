I en børsmelding fra Orkla kommer det frem at Konkurransetilsynet mistenker at Lilleborg AS har brutt konkurranseloven.

– Vi har over ganske lang tid kartlagt innkjøpsbetingelsene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet til Aftenposten.

Hun sier det dreier seg om «ganske mange måneder»

Tilsynet skriver i pressemeldingen: «Bakgrunnen for bevissikringen er blant annet funn Konkurransetilsynet har gjort i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.»

Men Berrefjord vil ikke si hvilke paragrafer i konkurranseloven mistanken er knyttet til.

Orkla trekker inn «dagligvarekjedene» og bruker denne formuleringen i børsmeldingen: «Ifølge konkurransemyndighetene er det mistanke om overtredelse av konkurranseloven relatert til innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene i det norske markedet.»

Gjennomførte razzia

I pressemeldingen skriver Konkurransetilsynet at de tirsdag gjennomførte en «uanmeldt kontroll» hos Lilleborg for å sikre beviser.

– Hensikten med bevissikringen er å få bekreftet eller avkreftet mistanke om brudd på konkurranseloven, sier Berrefjord i pressemeldingen.

– Vi har funnet grunn til uanmeldt kontroll hos Lilleborg, sier Berrefjord til Aftenposten. Hun vil ikke kommentere saken utover dette.

Orkla tror andre er involvert

Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla, påpeker til nettavisen E24 at det er snakk om leverandører i flertall.

– Jeg har grunn til å tro at det gjelder andre enn Orkla også, sier Mageli, uten å ville utdype overfor E24.

Berrefjord i tilsynet vil ikke si om mistanken omfatter flere enn Orkla.

Lilleborg AS er eid av Orkla, og står bak varemerker som Jif, Omo og Zalo.

Orkla skriver i børsmeldingen at Lilleborg samarbeider med Konkurransetilsynet for å sørge for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen.