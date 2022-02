Fornebubanen kan få én stasjon mindre

Kostnadssprekken på 3 milliarder kroner for Fornebubanen kan få som en konsekvens at byggingen av stasjonen på Vækerø droppes.

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under anleggsstarten av den nye Fornebubanen i 2020. Nå kan en budsjettsprekk føre til at banen får én stasjon mindre. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nå nettopp

Mandag ble det kjent at de forventede prosjektkostnadene til Fornebubanen er ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet.

Nå sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, til Dagsavisen at konsekvensen kan bli at man dropper å bygge Vækerø stasjon for å stramme inn på utgiftene.

– Vi må lete etter steder å kutte. Det kan være å utsette Fornebu base. Og så er det mulig å kutte ut Vækerø stasjon. Da sparer vi kanskje en milliard. Det er jo ikke ønskelig, men det er jo sånt vi må se på, sier han.

Fornebu base skal være stedet hvor drift og vedlikehold skal gjøres, mens Vækerø stasjon skal ligge ved E18.

Verken Viken eller Oslo kan regne med noe ekstra støtte fra staten.

– I henhold til retningslinjene for 50/50-ordningen skal ikke staten være med på å dekke kostnadsøkninger, dette er noe lokale myndigheter selv må håndtere, sier statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet.