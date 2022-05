Dyrere mat kan gi mer svenskehandel. DNB tror på rekordår i 2023.

Nå strømmer nordmenn til Sverige for å handle igjen. Økte matvarepriser kan føre til at enda flere vil reise over grensen, tror DNB.

Flere nordmenn reiser nå over svenskegrensen for å handle. DNB tror at 2023 kan bli et rekordår.

14 minutter siden

– Det er markant økning i svenskehandelen utover andre kvartal 2022. De siste tallene viser at vi nesten er tilbake på normale nivåer, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

I mars i år handlet nordmenn varer for 710 millioner kroner i Sverige fordelt på 423.000 dagsturer, viser tall fra DNB over nordmenns kortbruk i Sverige.

Dermed er antallet reiser og omsetning på vei tilbake til gamle høyder - og kanskje mer.

I 2019, som var et rekordår for grensehandel, var nordmenn på 527 000 dagsturer i Sverige i mars og brukte totalt 760 millioner kroner.

Samtidig viser tallene for årets fire første måneder at nordmenn hittil i år har vært på 1,2 millioner dagsturer til Sverige.

Til sammen ble det handlet varer for drøyt 2 milliarder kroner, som tilsvarer 1700 kroner per dagstur.

Det er langt høyere enn i fjor da nordmenn fra januar til april dro på 66.000 dagsturer og la igjen 60 millioner kroner.

I mars i år handlet nordmenn varer for 710 millioner kroner i Sverige.

Fristes av alkohol og tobakk

NHO mener tallene fra DNB er som forventet.

– Vi har hele tiden lagt til grunn at grensehandelen ville ta seg opp etter pandemien, all den tid norske myndigheter ikke har foretatt seg noe for å dempe de viktigste insentivene, sier NHO-direktør for mat og drikke, Petter Brubakk, til Aftenposten.

Den 1. januar i år ble det dyrere å kjøpe både alkohol og tobakk her til lands.

– SSB gjorde et dypdykk i grensehandelen i 2019 som viste at over halvparten av handlekurvene var fylt med tungt avgiftsbelagte varer. Nå er avgiftene på brus og sukker fjernet, men det fortsatt slik at en tredjedel av varene som handles, er alkohol og tobakk, sier Brubakk.

Mener Norge må se til Danmark

NHO anbefaler norske myndigheter å se til Danmark.

– Der har de analysert folks grensehandel og justert avgiftsnivåene for å ta kundene tilbake til Danmark. Økte strømpriser og krigen i Ukraina vil føre til høyere matpriser i alle land, men det er viktig at vi ungår særnorske kostnadsøkninger.

Koronapandemien og strenge innreiserestriksjoner gjorde at grensehandelen stupte i 2020 og i første del av 2021. Det førte til et omsetningshopp for norske dagligvarebutikker og for Vinmonopolet.

– Og dette viste jo nettopp hvor mye Norge har å vinne på at kundene ikke forsvinner til Sverige, mener Brubakk.

NHO-direktør for mat og drikke, Petter Brubakk, anbefaler norske myndigheter å se til Danmark.

– 2023 kan bli et rekordår

Gjennomsnittsbeløpet pr. dagstur økte fra 1400 kroner i 2019 til 1700 kroner i 2021, ifølge DNB. Det er en økning på 21,5 prosent.

Den siste tiden har matvareprisene i Norge og ellers i verden steget kraftig.

Samtidig har matprodusentene varslet at krigen i Ukraina og økte strømpriser vil føre til at de vil måtte sette opp matprisene enda mer den kommende tiden.

Nå tror Ine Oftedahl i DNB at prisstigningen kan gjøre at enda flere nordmenn tar turen over grensen i år og neste år.

– På bakgrunn av inflasjon i matvareprisene, som slår ut i både Norge og Sverige, mener DNB at vi i tiden fremover kan se utslag hvor kunder føler det i større grad lønner seg med en tur over grensen, uten at det nødvendigvis vil være mer å spare. Dette kan føre til et rekordår i grensehandelen i 2023, sier hun.