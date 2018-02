Forbrukerrådet kutter DNB-krav med 235 millioner

Forbrukerrådet tapte mot DNB i Oslo tingrett i saken de førte på vegne av 180.000 kunder i DNB Norge-fondene, men har valgt å anke saken inn for lagmannsretten. I anken er det opprinnelige erstatningskravet mot DNB på 690 millioner kroner redusert til 454 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv.

Forbrukerrådet argumenterte under rettssaken i november med at DNBs fondskunder kun burde betalt 0,3 prosent i forvaltningshonorar for DNB Norge-fondene, det samme som i et indeksfond. I anken er honoraret de mener er rimelig for kundene å betale, økt til 0,8 prosent.

– Vi oppfatter det som en tydelig erkjennelse av at DNB Norge-fondene har vært aktivt forvaltet og ikke et indeksfond, sier informasjonssjef Even Westerveld i DNB.

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, nekter for at kuttet i kravet mot DNB svekker deres hovedargument om at kundene i DNB Norge-fondene har betalt for et aktivt forvaltet fond, men har fått et indeksfond.

– Vi så gjennom arbeidet med saken og i retten at det virker urimelig å forlange at fondshonoraret skal helt ned til 0,3 prosent, slik ekte indeksfond tar. Vi mener et honorar på 0,8 prosent er en riktigere pris på et slikt fond som DNB Norge, sier Jensen.