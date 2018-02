Hvert år forsvinner hver tiende norske arbeidsplass. Det synes sentralbanksjef Øystein Olsen er positivt.

Omstillinger og jobbusikkerhet er prisen å betale for økonomisk vekst og stadig økende materiell velstand. Uten omstillinger stopper veksten.

Bakteppet var at rundt 50.000 personer mistet jobben i oljenæringene etter at oljeprisen ble mer enn halvert i andre halvår 2014.

– Hovedbudskapet mitt er at man heller må stimulere til omstillinger enn å bremse dem, sier han til Aftenposten noen timer før han skal holde talen og ta i mot rundt 300 inviterte gjester - samfunnstopper i politikken og næringslivet - til sentralbankens årsmiddag.

En økonomi som ikke omstiller seg, vil stagnere.

– Da vil vi ikke i samme grad kunne utnytte de teknologiske mulighetene. Manglende omstilling vil over tid kunne være en trussel mot sysselsettingsnivået. Det vil kunne gi høyere arbeidsledighet, sier han.

Hver tiende jobb forsvinner

Olsen refererer til forskning som viser at hver tidende arbeidsplass forsvinner i norsk økonomi hvert år. Men dette motsvares av at omtrent like mange arbeidsplasser blir skapt. Det går meget fort rundt i arbeidslivet.

I Norge betyr det at 280.000 arbeidstagere hvert år opplever at jobbene deres forsvinner. Over noen år vil derfor svært mange oppleve dette.

Selv om jobber blir borte i staten og kommunene også, er det grunn til å tro at hyppigheten er enda mye høyere blant de rundt 2 millioner arbeidstagerne som jobber i næringslivet.

Omstillinger skjer innen bedriften

Jobber som forsvinner betyr derfor ikke at de ansatte blir kastet ut i ledighet. I hele 2017 lå antall ledige og personer på tiltak mellom 100.000 og 87.000 når det blir korrigert for sesongjusteringer

Svært mange av de nye jobbene blir skapt i de samme bedriftene som legger ned arbeidsplasser. Veien over i ny jobb skjer i det samme kontorbygget eller på det samme fabrikkgulvet.

– Hva vil du si til de 280.000 som vil oppleve at jobben forsvinner i år?

– Dette er ikke en beskrivelse av et problem, selv om det er alvorlig for den enkelte. Så lenge man får ny jobb eller nye oppgaver innenfor eksisterende virksomhet, ser jeg i hovedsak på dette som noe positivt, sier han.

Avviser ikke hjelp til bedrifter

Men Olsen fremstår ikke som en rå kapitalist som bare lar markedet feie bedrifter til side.

– Jeg vil ikke advare mot enhver form for midlertidig støtte til en virksomhet som har en fremtid, om enn i en litt annen form. Et offentlig engasjement kan være nyttig i så måte, sier han.

Men han avviser å være mer konkret enn dette.

Teknologiens muligheter

Omstillinger henger sammen med ny teknologi. Teknologi henger igjen sammen med veksten i produktiviteten.

Dette er selve grunnlaget for den årlige veksten i materiell velstand for folk flest.

– Skal vi hente ut gevinstene av ny teknologi, må oppgaver utføres med mindre bruk arbeidskraft. Flytter samtidig folk til annen lønnsom virksomhet, får vi mer ut av vår felles ressurser, sier han.

Et stort paradoks

Det er bare én stor bekymring: Veksten i produktiviteten, målt ved veksten i landets produksjon pr. arbeidstime, har vært jevnt synkende i rundt 20 år, etter et oppsving i 1990-årene.

– På den ene siden lever vi en tid med det mange kaller en teknologisk revolusjon, særlig i vår hverdag som forbrukere. Men det er et paradoks at produktivitetsveksten for hele økonomien, slik vi måler den, har gått gradvis nedover, sier Olsen.

Han nevner er mulig forklaring.

– Det kan rett og slett ta tid før den nye teknologien blir tatt i bruk i tjenesteproduksjonen og dermed reduserer bruken av arbeidskraft, sier han.

Et lysende eksempel

Men noen får det til, og Olsen holder norsk banknæring opp som et varsel om det som kan komme.

– Norsk banknæring tok i bruk ny teknologi og opplevde stor vekst i produktiviteten i 1990-årene. Dette kan komme til å skje innen transport, utdanning og i helsesektoren, sier han.

Vi er godt rustet

Olsen tror norsk økonomi er godt rustet til å henge med i omstillingene.

Det første han tenker på er at vi «har et handlingsrom i den økonomisk politikken», det vil si et stort Oljefond som finansministeren kan bruke av.

– Det hjelper i en omstillingsfase for å unngå høy ledighet, slik vi har klart etter 2014. Hvis ledigheten kommer til et høyt nivå, har den lett for å bite seg fast, sier han.

Olsen mener det som har skjedd etter oljeprisfallet i 2014 er et eksempel på «betydelig omstillingsevne i næringslivet».

I tillegg nevner Olsen fleksibelt arbeidsmarked, høyt utdanningsnivå og et godt sosialt sikkerhetsnett.

Svindal som forbilde

Natt til årstalen norsk tid hadde jernmannen Aksel Lund Svindal tatt Norges første OL-gull i utfor noensinne.

Den meget sportsinteresserte Olsen mener det er mye å lære av den skadeforfulgte Svindal når kravene møter oss.

– Vi kan lære robusthet når det gjelder å motstå skader og andre utfordringer og deretter komme tilbake på toppen av seierspallen!