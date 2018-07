– I dag er reguleringene slik at vi får mulighet til en parkeringsplass pr. 1000 m² butikklokale når vi skal etablere nye butikker. Våre butikker på 2000 m² trenger 75 parkeringsplasser. Da blir det umulig å få etablert nye supermarkeder slik vi kjenner dem.

Sjefen for supermarkedkjeden Meny, Vegard Kjuus, er oppgitt over reguleringsbestemmelsene, men har ikke tenkt å gi opp tanken på at folk i byene skal ha tilgang til utvalget Meny-butikkene har.

Mini-Menyer

– Dette kan tvinge oss til å tenke utradisjonelt, sier Kjuus.

Han ser for seg mini-Menyer, små gourmetbutikker kombinert med hentestasjoner for internetthandel. Kundene kan da kombinere netthandelen med å gå i ferskvarebutikkene selv.

– Meny har et enormt stort utvalg og vi får ikke plass til alt i en butikk. Med å kombinere nett og butikk, kan vi få frem veldig mye mer, sier Kjuus.

Supermarked har gått tilbake

På ti år har norske supermarkeder mistet en tredjedel av markedet. Samtidig har lavpriskjedene nærmest invadert landet, de har økt fra drøyt 45 prosent til drøyt 65 prosent i løpet av snaut 15 år.

Til tross for utfordringene med parkeringsplasser, ser Meny-sjefen for seg en storsatsing. I dag har Meny nær 200 butikker, mens konkurrenten Coop Mega har 76. Nå tror ledelsen i begge supermarkedkjedene at trenden med lavpris er i endring og at folk ønsker seg supermarkeder.

Mega har allerede 6 nyetableringer klare de neste to årene og tenker at de får til 25 i løpet av en femårs tid. Meny satser tilsvarende:

– Vi ønsker å etablere 40 nye Meny-butikker. Vi får åpnet noen i år og de neste tre årene, men ikke nok, sier Kjuus.

Mer matkultur

I dag er en gjennomsnittlig Meny-butikk på 1800 m². En gourmetbutikk Kjuus tenker på, kan være så liten som 500 m².

– Vi sponser blant annet oste-VM, som arrangeres i Bergen i høst, og har 600 ulike oster i nettbutikken vår.

Nå ser han for seg at de skal utvikle norsk matkultur enda mer.

Han er overbevist om at nordmenn trenger supermarkedene og at flere vil velge disse fremover. Argumentene er at folk reiser mer, de opplever ulike smaker og de har høye forventninger til lokalmat, spesialister, kunnskap og inspirasjon.