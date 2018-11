– Dert er enighet om at det vil være for mye olje i markedet i 2019, sa Omans oljeminister Mohammed bin Hamad al-Rumhy til The Wall Street Journal etter et møte på ministernivå i OPEC-komiteen som overvåker oljemarkedet. Møtet ble holdt i Abu Dhabi søndag.

Oman er ikke medlem av Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC), men deltar i organisasjonens beslutninger om å regulere produksjonen.

Kuttene som planlegges gjør de 15 OPEC-landene, som stort sett er oljeland i Midtøsten, for å hindre dramatisk prisfall.

Det var Saudi-Arabia og noen andre oljeeksporterende land som møttes i Abu Dhabi i helgen. Der drøftet en å kutte oljeproduksjonen med 1 millioner fat. Beslutningen tas på OPECs ministermøte i Wien 6. desember. Saudi-Arabia skal være klar til å ta halvparten av dette kuttet; 500.000 fat.

Russisk tvil

Den russiske oljeministeren Alexander Novak sa søndag til CNBC at det ikke burde tas forhastede beslutninger.

– Markedet er volatilt og forhastede beslutninger om produksjonskutt kan gjøre utslagene større, sa han.

Han utelukket ikke at Russland, som ikke er med i OPEC, kan være med på produksjonskutt i desember.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih sa at det er for tidlig å si hva som blir konklusjonen på ministermøtet i desember, men at OPEC ikke vil sky unna å gjøre kutt som er nødvendige.

SERGEI KARPUKHIN / X00944

På det geopolitiske plan skaper ikke minst USAs sanksjoner mot Iran utfordringer i oljemarkedet. I tillegg også en betydelig opptrapping av oljeproduksjonen i USA.

Dramatisk fall for Nordsjøolje

Et fat Nordsjøolje ble i midten av oktober omsatt for omkring 85 dollar på spotmarkedet, og fredag var prisen under 70 dollar, men endte på 70,94 dollar. Det betyr et omkring 20 prosents prisfall på under en måned.

Dette kan leses av på aksjekursene i oljerelaterte selskaper. Equinor (tidligere Statoil) har i perioden falt med 7,4 prosent, Aker BP som har Kjell Inge Røkke som en dominerende eier, har falt 21.9 prosent. Ifølge Finansavisen betyr dette at Aker BP på papiret er blitt 30 milliarder kroner mindre verdt på en måned.

Avisen kalte i sin lørdagsutgave den siste månedens børsfall for krakk i oljerelaterte aksjer.

Også selskaper som leverer tjenester til oljeselskapene har ifølge Finansavisen merket oljeprisfallet. Seismikkselskapet Petroleum Geo Services har for eksempel falt med 34,1 prosent. En tredjedel av verdien er vekk.