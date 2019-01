Da Apple raste på børsene torsdag tok de med seg litt av Oljefondets verdier i fallet. Nærmere bestemt ble fondet 5,3 milliarder kroner fattigere.

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet som det også kalles, er Apples åttende største aksjonær med 1 prosent eierskap i selskapet.

Onsdag skrev Apple-sjef Tim Cook til aksjonærene at selskapet venter en omsetning på om lag 730 milliarder dollar i fjerde kvartal av 2018. Det er i gjennomsnitt 60 milliarder mindre enn det analytikere har spådd.

Meldingen fra Cook førte til et kraftig fall for Apple-aksjen. Ved stengetid torsdag kveld på New York-børsen hadde verdien på Apple aksjen falt med nærmere 10 prosent, verdier tilsvarende 642 milliarder kroner.

– Når Apple faller så mye i verdi blir vi mye fattigere, sier BI-professor Espen Henriksen og legger til.

– Men vi har og blitt veldig mye rikere på at det har gått så utrolig bra med Apple i ti år nå.

Flere kritikere mener nå at teknologiganten burde sett dette fallet komme.

Fakta: Apple Amerikansk multinasjonalt selskap som utvikler og selger forbrukerelektronikk, programvare og personlige datamaskiner. Mest kjente produkter er Mac-linjen av datamaskiner, Ipod (musikkspiller), Iphone (smarttelefon) og Ipad (nettbrett). Etablert i 1976 av Steve Jobs, Steve Wozniak og Ronald Wayne. Steve Jobs ledet selskapet frem til 1985 og igjen fra 1998 til 2011. 24. august 2011 overtok Tim Cook som administrerende direktør etter at Jobs trakk seg på grunn av sykdom. Jobs døde av kreft 5. oktober samme år. KILDE: NTB

Tror ikke Oljefondet vil selge seg ut av Apple

Bloomberg-journalist Shira Ovide skrev i en kommentar onsdag denne uken at Apple har oversett faresignalene om den fallende appetitten på nye teknologiprodukter.

– Dette burde vært enkelt å forutse for alle som har vært i stand til å se utenfor Apples boble, skriver Ovide.

Henriksen utelukker ikke at Apples nedtur kan være begynnelsen på noe større.

– Skikkelige store børsfall begynner ofte med markedsuro som dette, sier han og legger til at det også kan etterfølges av en kraftig børsoppgang.

Oljefondet alene eier over 1 prosent av Apple, men Henriksen tror ikke Norges Bank vil endre eierskapet på grunn av børsfallet nå.

Han forklarer at Oljefondet er blitt drevet etter suksessformelen indeksnær forvaltning i 20 år.

– Det innebærer at eierandelene er rimelig konstante. Apple-fallet vil ikke gjøre at suksessformelen for forvaltningen endres, sier Henriksen.

Fakta: Statens pensjonsfond utland Ble opprettet i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens oljeinntekter. Midlene skal plasseres i utlandet. Fondet hadde i 2018 en markedsverdi på drøye 8 000 milliarder kroner. KILDE: Store norske leksikon

Sviktende iPhonesalg kan skyldes færre arbeidsledige

Apple-sjefen sa ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet Axios at mye av årsakene til selskapets inntektsfall skyldes fallende salg i Kina, Hongkong og Taiwan. Svakere kinesisk økonomi og konkurranse fra andre smarttelefonprodusenter, er grunnen til fallet, mener Cook.

I slutten av denne måneden har de fleste selskaper rapportert resultater for fjerde kvartal. Da vil det vise seg om det er en generell trend at handelen går ned.

Markedsstrateg i Sparebank 1, Peter Hermanrud forteller at det ikke bare er i Kina at kjøpekraften svekkes.

– For ett år siden var det god vekst i verdensøkonomien, men i siste kvartal av året begynte pilene å peke nedover, forteller Hermanrud.

Han forklarer blant annet nedgangen med at veksten blir lavere når sysselsettingsveksten avtar.

– Handelskrigen, usikkerhet i økonomien generelt sett, og at de fleste som mistet jobbene sine nå har fått de tilbake.

Han forklarer.

– Det gode Apple-salget i for eksempel Tyskland skyldes delvis at de som har fått tilbake jobbene endelig hadde råd til å kjøpe seg Iphone igjen.

Selv om 5,3 milliarder kroner er mye penger er ikke Hermanrud bekymret for beholdningen i Oljefondet.

– Hvis det går dårlig med Apple, kan det hende det går bra med Samsung eller et legemiddelfirma som fondet har investert i. Det er derfor helt riktig at Oljefondet investerer i mange forskjellige selskap, sier han.

