Panama Papers var tidenes største dokumentlekkasje. Den kom fra advokatfirmaet Mossack Fonseca med hovedkvarter i Panama og kontorer over hele verden.

Lekkasjen viste at delvis statseide DNB hadde lagt til rette for at kunder ved bankens Luxembourg-kontor kunne opprette postboksselskaper i skatteparadiset Seychellene.

Selskapene ble administrert av DNB Luxembourg, registrert på Seychellene og hadde advokater fra Panama som stråmenn i styret. Men den skjulte DNB-kunden hadde alle fullmakter til å disponere selskapets midler på en bankkonto i DNB Luxembourg.

Ifølge en ekstern undersøkelse etablerte DNB Luxembourg 42 slike selskaper i årene 2006–2008. De ble avviklet av kundene i årene 2008–2015.