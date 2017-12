Er du en av dem som har slitt med å få tak i vaniljestenger til julens desserter og kaker? Du er ikke alene. Mange butikker har gått tomme for varen, og det finnes ikke mer på lager hos importører.

– Når tilgangen reduseres, går prisene opp. I løpet av et par-tre år er prisen på vanilje blitt firedoblet, forteller Øystein Bu, administrerende direktør hos matvareprodusenten Dr. Oetker Norge og styreleder i Dagligvareleverandørenes forening.

Flere dager før jul gikk den siste vaniljestangen ut fra lageret, og nye leveranser kommer ikke inn før neste år. Prisstigningen i seg selv bidrar også til at utviklingen har eskalert.

– Når prisene stiger, holder både bøndene og eksportørene tilbake i påvente av at de stiger enda mer, påpeker daglig leder Carl Ellingsen i Hindu Krydder, en annen av landets krydderimportører.

Arnfinn Mauren

Bare safran er dyrere enn vanilje

Det var i 2015 at prisen på vanilje begynte å stige. Det pekes på et par faktorer som årsak: Forbrukere verden over var ikke lenger fornøyd med den kunstige varianten, og begynte i større grad å etterspørre ekte vanilje. Og her som ellers: Det som skjer i Kina påvirker resten av verden.

– Den generelle velstandsøkningen i Asia skaper større forbruk også når det gjelder krydder, som igjen fortrenger vestlig konsum og øker prisen, forklarer Carl Ellingsen.

I år er gjennomsnittlig råvarepris på vaniljestenger kommet opp i over 600 dollar kiloen. På vei til forbrukeren økes prisen, og i Norge ligger nå prisen på en 3.5 gram stang rundt 60 kroner.

Vanilje er dermed nå verdens nest dyreste krydder – etter den eksklusive safranen. Utsalgsprisen kan komme opp i over 17.000 kroner – pr. kilo!

Kaos og dramatikk i vaniljens hjemland

Men det har vært flere faktorer enn økt etterspørsel som har ført til den voldsomme prisøkningen. Situasjonen på Madagaskar - verdens største vaniljeprodusent - er en av de viktigste.

Da prisen begynte å stige, opplevde kjøpere at enkelte bønder prøvde å utnytte situasjonen - blant annet ved å høste vaniljeorkidéen flere måneder for tidlig. Konsekvensen av dette, er dårligere kvalitet på varene.

I tillegg har det vært rettet kritikk mot spekulative aktører som har forsøkt å utnytte situasjonen. Da Madagaskar også ble rammet av syklon - som ødela 20 prosent av avlingene - forverret markedet seg ytterligere.

– Dette fører nå til at den madagassiske vaniljekulturen er i ferd med å bli ødelagt, skriver en av de mest tradisjonsrike vaniljeprodusentene i verden, amerikanske Cook Flavoring Company, på sin egen nettside.

Fakta: 600 planter gir ett kilo med vaniljestenger Vanilje er en tropisk klatreplante i orkidéfamilien. Opprinnelig vokste den hovedsakelig i Mexico og i nabolandene i sør. De lange, smale kapslene prepareres på ulike måter før de kommer i handelen, som vaniljestenger eller i pulverform. Produksjonen av vanilje er svært arbeidsintensiv. Pollineringen av frukten til vaniljeorkidéene skjer for hånd - den ene dagen som planten blomstrer. Det krever 600 hånd-pollinerte planter for å produsere ett kilo med vaniljestenger. Verdensproduksjonen av vaniljestenger var i 2014 nesten 8000 tonn. Mye av etterspørselen etter vanilje dekkes imidlertid av kjemisk fremstilt vanillin. Kilde: Store norske leksikon/Nielsen-Massey

Dyrere å produsere iskrem og bakervarer

For den jevne forbruker vil ikke prisøkningen på vanilje gjøre det store utslaget i husholdningsbudsjettet. Men for aktører som kjøper inn store volum - som produsenter av bakervarer og iskrem - gjør det betydelige innhogg i utgiftene.

– Vi kjøper inn noen tonn i året, og det er klart at denne prisøkningen får innvirkning på kostnadene våre. Vanilje er jo blitt dyrere enn sølv. Men vi har stort sett klart å unngå å øke prisene våre ut til forbruker. Vi har jo et håp om vaniljeprisen skal gå ned igjen, sier daglig leder Paal Otto Hennig-Olsen i Hennig-Olsen Is.

Men det er usikkert om det blir noen snarlig nedgang. Den første indikasjonen kommer når pollineringen av orkidéplantene på Madagaskar er over, i slutten av januar.

– Jeg tror ikke situasjonen vil bli bedre før i 2019, sier Øystein Bu i Dr. Oetker Norge.