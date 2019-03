Fredag bestemte regjeringen at Oljefondet skal selge seg ut av selskaper som har leting og utvinning av olje som sin hovedaktivitet.

På norsk sokkel er det imidlertid ikke snakk om å bremse. Mandag kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med sin rapport Oil 2019. Den inneholder analyser og prognoser for olje- og gassmarkedet til 2024.

Et sentralt tema i rapporten er den raske veksten i utvinningen av olje. Den viser at Norge ligger helt i toppen blant landene som vil øke sin oljeutvinning mot 2024.

Veksten i utvinningen av skiferolje i USA er likevel suverent viktigst. Dette er olje som lagret i skifer i grunnen. Den utvinnes ved at skiferlagene blir sprukket opp ved høyt trykk.

«USA leder i stadig større grad økningen i det globale tilbudet av olje, med betydelig vekst også i andre ikke-OPEC produsenter, inkludert Brasil, Norge og den nye produsenten Guyana», skriver IEA i pressemeldingen.

Aller mest i USA

IEA spår at i Norge vil øke produksjonen med 600.000 fat pr. dag fra nå til 2024. USA vil stå for den desidert største økningen med 4 millioner fat pr. dag til 2024, gitt IEAs prognose for oljeprisen.

Deretter ligger bare Brasil og Irak foran Norge når det gjelder å øke produksjonen de neste fem årene, ifølge IEAs prognoser.

Den samlede globale etterspørselen etter olje var i fjor knapt 100 millioner fat pr. dag.

I to land, Iran og Venezuela, spår IEA at oljeproduksjonen vil falle på grunn av internasjonale og nasjonale politiske årsaker.

Toppen er ikke nådd

Til tross for ambisiøse mål om kutt i globale utslipp spår IEA at verdens oljeetterspørsel vil stige med 1,2 mill. fat pr. dag hvert år til 2024.

Petrokjemisk industri og drivstoff til fly er fortsatt de viktigste drivkreftene i etterspørselen, ifølge IEA. De mer en oppveier nedgangen i etterspørselen etter transportdrivstoff som følger av mer effektive motorer og elektriske biler.

Fakta: Det internasjonale energibyrået (IEA) IEA har 30 medlemsland som stort sett ligger i Vest-Europa. I tillegg er USA, Australia, Mexico og asiatiske industriland medlemmer. Norge er medlem. Organsiasjonen ble grunnlagt rundt oljekrisen i 1974. IEA arbeider for å skape sikker, rimelig og ren energitilførsel for sine medlemsland. Utgis mye statistikk og analyser om de globale energimarkedene.

Altaf Hussain, Reuters.

Mange gamle og to nye felt

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Rasen i Oljedirektoratet forteller at det i 2017 og 2018 ble levert inn i alt 19 utbyggingsplaner for norsk sokkel.

– Dette vil i årene som kommer resultere i økt oljeproduksjon. Mange av disse prosjektene er knyttet til felt som allerede er i drift, men der det er mulig å få ut mer olje ved å investere, sier han.

Av disse feltene er Snorre det største. Her er det mulig å øke den samlede oljeutvinningen mye.

– I tillegg kommer det to helt nye oljefeltene Johans Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet. Dette er store felt der utbyggingene nå er i full gang. Begge vil produsere for fullt om få år, sier Rasen.

USAs skifervekst dominerer

Verdens oljemarkeder er sterkt påvirket av veksten i utvinningen av skiferolje i USA. IEA spår at utvinningen i USA vil stige øke med 4 millioner fat pr. dag frem til 2024.

I 2023 vil USA gå forbi Russland som verdens nest største brutto eksportør av olje. IEA kaller USAs vekst som stor oljeeksportør på mindre enn et tiår som «enestående».

Med 9 millioner fat pr. dag brutto eksportert vil USA da ligge like bak Saudi-Arabia. I IEAs tallrekker hadde USA i 2012 en brutto eksport på beskjedne 0,68 mill. fat pr. dag.

IEA toppsjef Fatih Birol sier det slik:

– Den andre bølgen av den amerikansk skiferrevolusjonen kommer. I den vil USA stå for 70 prosent av veksten i global oljeproduksjon og rundt 75 prosent av veksten i handel med flytende naturgass de neste fem årene.