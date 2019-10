Dette må du vite om Kjell Inge Røkkes konflikt med torpedoen «Jannik» Iversen

Hvorfor er Røkke i retten?

Investoren Kjell Inge Røkke (60) anmeldte i januar i fjor torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen (62) for forsøk på å presse ham for penger. Iversen ble pågrepet samme dag, og er nå tiltalt for grov utpressing. Dette har en strafferamme på seks år.

I tiltalen heter det blant annet at Iversen forsøkte å få Røkke til å betale et tosifret antall millioner kroner «ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke», ifølge Nettavisen.

Røkke møter i retten som fornærmet, og sa i vitneboksen tirsdag blant annet at han ble bedt om å betale 30–40 millioner kroner i «ti stille-penger». Det er satt av fire dager til saken.

– Hele essensen har vært at det skal komme ufordelaktig informasjon om meg til pressen og Norge. Selvfølgelig er det en belastning, sa Røkke, ifølge VG.

Røkke forklarte ifølge avisen at Iversen oppsøkte ham før helgen for å forsøke å avslutte saken utenfor rettsapparatet. Anders Snortheimsmoen er tidligere sjef for beredskapstroppen i politiet. Nå er han innleid for å ivareta Røkkes sikkerhet. Snortheimsmoen står på vitnelisten i saken.

Dag W. Grundseth

Hva sier Iversen til disse påstandene?

Iversen har nektet å stille til avhør siden han ble pågrepet i januar i fjor. Iversen, som kaller seg selv en «gangster med stor g», gikk nesten 20 år tilbake i tid i sin forklaring i Oslo tingrett tirsdag. Han avviser utpressingsanklagene, og forklarte at han har bedt Røkke om å få penger han mener investoren skylder ham.

Iversen påstår at Røkke ga ham i oppdrag å «fjerne» Christer Tromsdal «for godt». Årsaken var, ifølge Iversen, at Tromsdal satt på lydopptak av Røkke, som kunne sette Røkke i et dårlig lys. For dette skulle Røkke betale ham 100 millioner kroner, hevdet Iversen.

Tromsdal ble flere ganger nevnt som mulig vitne i forbindelse med den såkalte «båtsertifikatsaken», da Røkke ble dømt til 30 dagers fengsel etter at en svensk sjøfartsinspektør lot seg bestikke til å gi Røkke et sertifikat han ikke skulle hatt. Tromsdal ble aldri innkalt, hverken av aktoratet eller forsvarerne. Røkke vedtok dommen, men sa han ikke var enig i rettens konklusjon.

Iversen fortalte videre at hans muligheter for å forsørge familien sin ble ødelagt etter at VG publiserte en rekke artikler og hemmelige lydopptak, blant annet et hvor Røkke angivelig diskuterer penger til Iversen.

I et annet lydopptak snakker Iversen om at han har truet en advokat for å få tak i noen lydopptak på vegne av Røkke. Advokaten skal være Birger Nilsen, ifølge VG. Nilsen satt i rullestol på den tiden. Han var alvorlig kreftsyk, og døde i 2002.

Terje Pedersen /NTB scanpix

Hva har Christer Tromsdals høyre kne å gjøre med saken?

Tromsdal, som opprinnelig er fra Lotto-bygda Verdal, har de siste 25 årene vært en velkjent finansakrobat i Oslo og Sverige. Han soner for tiden en lang bedrageridom i Ringerike fengsel.

7. desember 2004 ble Christer Tromsdal skutt i sitt høyre kne da han satt i en bil utenfor Frogner kirke. Skuddet ble avfyrt av Jannik Iversen, og Iversen hevder nå han gjorde det på oppdrag for Kjell Inge Røkke.

– Det er absurd. Det er forbi absurd, svarte Røkke i vitneboksen tirsdag, ifølge NRK.

Tromsdal sier til Dagbladet at han «har ingen grunn til å tro at Kjell Inge Røkke skal ha ønsket å ta livet av meg».

Morten Holm/NTB scanpix

Hvorfor kjenner investoren en torpedo?

Kjell Inge Røkke var gift med Kari Monsen Røkke fra 1980 til 1992, da de ble skilt. Kari Monsen Røkke ble senere samboer med kunsthandleren Per Orveland, og hevder at han fungerte som mellommann mellom Kjell Inge Røkke og Jan Erik Iversen.

Kjell Inge Røkke ble stevnet av Overland i 2012. Kunsthandleren krevde 10 prosent av Røkkes aksjeverdier, tilsvarende 1,7 milliarder kroner, ifølge DN. Overland hevdet at Røkke ved flere anledninger hadde gitt et slikt bindende gaveløfte, og at han satt på lydopptak hvor dette skulle dokumenteres.

Kravet ble avvist i Asker og Bærum tingrett i 2013, Borgarting lagmannsrett avviste anken i januar året etter, og Høyesterett gjorde det samme i april 2014.

Kari Monsen Røkke døde i 2016.