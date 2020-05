Apples overskudd falt, men omsetningen økte

Selv om salget økte med 1 prosent, til 58 milliarder dollar, målt mot samme kvartal i fjor, sank likevel resultatet med 2 prosent til 11,2 milliarder. Salget av Iphone falt med hele 7 prosent målt mot samme periode i fjor, og det er ventet at salget vil falle enda mer i det inneværende kvartalet på grunn av koronautbruddet.

Kvartalstallene ble imidlertid reddet av at selskapet har stadig større inntekter fra ulike abonnementsløsninger som Apple Music og Apple TV Plus.

Toppsjef Tim Cook sa at perioden har vært den mest utfordrende for selskapet noensinne, da tallene ble lagt fram torsdag. Han advarte videre og sa at nedturen kan bli hardere enn hva de opplevde under nedgangstiden 2007 til 2009.

Kvartalstallene var likevel langt bedre enn hva analytikere hadde ventet på forhånd, ettersom selskapets forsyningslinjer er hardt rammet av pandemien med stengte fabrikker i Kina og stengte butikker. Nå er imidlertid fabrikkene gjenåpnet og tilbake i normal drift, men nedstengningen er ventet å forsinke lanseringen av neste versjon Iphone.