Uvanlig tung snø – viktig å måke hyttetak

På Sjusjøen øst for Lillehammer er det etter sist helgs mildvær omtrent 400 kilo snø per kvadratmeter, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Mange kan la seg lure av at de har sett større mengder snø på hyttetaket tidligere, men i år er snøen ekstra tung.

Ellen Tømte Hagen i bedriften Storåsen, som blant annet driver med snøbrøyting i området, sier at de ikke har opplevd så tung snø siden 1995. Bedriften har nå to mann som bare måker snø fra hyttetak, og det mangler ikke på oppdrag.

For to uker siden var det offisielle tallet fra NVE 370 kilo snø per kvadratmeter. Det er høyere enn det Sintef Byggforsk og Direktoratet for byggkvalitet har som grenseverdier for hva en hytte bygget mellom 1979 og 1999, skal tåle. De skal tåle en vekt på 350 kilo per kvadratmeter, noe som tilsvarer 90 centimeter våt snø.

– Problemet med ekstra tung snø ser ut til å være størst i områder mellom 700 og 800 meter over havet, der det har kommet mye snø i kombinasjon med flere mildværsperioder som har ført til at snøen har sunket sammen, sier snøforsker Tuomo Saloranta i NVE til GD.