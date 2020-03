Delene kommer fra Kina og skinnet fra Italia. Alt må i karantene.

– Vi er forberedt på at det blir tøft og utfordrende. De foreslåtte nye permitteringsreglene vil derfor ha stor betydning, sier Øystein Vikingsen Fauske, konserndirektør for HR og digitalisering hos møbelprodusenten Ekornes.

Han viser til at regjeringen har foreslått å redusere antall dager med lønnsplikt fra 15 til to dager – i tillegg til å oppheve ventedagene for dagpenger.

Det er nemlig ikke bare bransjer som er direkte berørt av koronatiltakene som forbereder seg på permitteringer.

– Det kan bli en realitet, men akkurat nå er det umulig å si. Det er mye usikkerhet, sier Fauske.

Foreløpig går produksjonen som normalt ved fabrikken i Sykkylven. Hver dag produseres rundt tusen stresslesser, men Ekornes har registrert sviktende ordrer fra Asia, og er forberedt på samme utvikling i Sentral-Europa og USA – og i hjemmemarkedet.

– Slik som situasjonen er rundt omkring i verden, tror jeg ikke folk nå løper og kjøper stresslesser. Derfor kommer dette til å påvirke oss, sier Edvard Lie, tillitsvalgt for 550 ansatte i LO-forbundet IndustriEnergi.

Innførte tiltak for over en måned siden

Møbelkonsernet fikk tidlig befatning med virustrusselen. Siden 2018 har Ekornes vært eid av det kinesiske møbelkonsernet Qumei Home Furnishings Group, med hovedkarter i Beijing.

– Vi stoppet reisevirksomheten til og fra Kina for seks uker siden. Deler fra Kina ble satt i karantene i ti dager før de kom inn i produksjonen. Det samme skjer nå med skinn fra Italia, forteller Ekornes-direktøren.

I tillegg har nærmest samtlige kontoransatte ved fabrikken i Sykkylven fått beskjed om å jobbe hjemmefra. Dette for å skjerme produksjonen. Ingen utenfra kommer inn i produksjonslokalene. Fra mandag er det også innført «innreisestopp» fra andre kommuner. Det vil si at det bare er ansatte som bor i Sykkylven som får komme inn i fabrikklokalene.

– Styret og eierne i Kina har vært opptatt av at vi ikke utsetter oss for noen risiko.

Fakta: Regler for permittering Her er Regjeringens forslag til permitteringsregelverk: 1. Først må arbeidsgiver varsle. Nav har sagt at med koronaepidemien er det etter reglene nok å varsle to dager på forhånd. Permittering kan brukes når arbeidstiden reduseres med minst 40 prosent (normalt 50 prosent). 2. Arbeidsgiveren betaler full lønn de to første dagene av permitteringen (normalt 15 dager). 3. Deretter overtar Staten utbetalingen av lønn (normalt tre dager uten lønn). 4. Staten betaler dagpenger, som typisk er rundt to tredjedeler av lønnen. Dagpenger kan betales i inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Få bransjer er immune mot konsekvenser

Også verftsindustrien kan få merke effekten av tiltakene mot koronaviruset. Både produksjonen og arbeidet med å sikre nye kontrakter kan bli påvirket.

– Det gjelder både leveranser av utstyr og tilgang til personer med spisskompetanse, sier kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll i skipsbyggerkonsernet Vard.

Så langt har produksjonen ved verftsgruppens anlegg gått som normalt, men Akselvoll er forberedt på at dette kan endre seg.

I likhet med Ekornes har også Vard sterk tilknytning til ett av landene som ble først rammet. Selskapet er eid av den italienske verftsgiganten Fincantieri.

– Men så langt har vi ikke hatt noen påviste koronatilfeller hverken på våre avdelinger i Norge eller i Italia, opplyser kommunikasjonsdirektøren.