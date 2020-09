Bank halverer antall filialer i Nord-Norge

Til tross for et resultat på over 1 milliard kroner første halvår i år, vil Sparebanken 1 Nord-Norge halvere antall filialer i Nord-Norge. Det møter reaksjoner.

NTB

Nå nettopp

Banken har varslet at den vil legge ned 16 av 31 bankkontorer. Ingen av de stedene som blir rammet av nedleggingen har alternative banker å gå til, skriver Klassekampen.

Både Arild Olsen, leder for lokalstyret i Longyearbyen på Svalbard, og Tana-ordfører Helga Pedersen, reagerer sterkt på nyheten.

– Vi kan ikke sette oss i en bil og kjøre til neste bank, sier Olsen, som mener det er svært viktig å ha en finansiell institusjon på Svalbard. Han er også bekymret for hva dette betyr med tanke på arbeidsplasser.

Tana-ordfører Helga Pedersen stiller også et stort spørsmålstegn ved at banken vil legge ned filialen i hennes kommune.

– For å si det forsiktig: Dette er svært uheldig. Det er også veldig overraskende, sier Pedersen, som allerede har tatt kontakt med styreleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i anledning saken.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge forsikrer at både privatkunder og næringslivet er i trygge digitale hender.

Han sier at bortsett fra Svalbard vil 94 prosent av befolkningen i nord ha en bank innenfor en times kjøretur, mens alle vil kunne nå et kontor med en biltur på tre timer.