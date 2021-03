Deliveroo stuper etter børsnotering

Deliveroo-aksjene falt 23 prosent da den appbaserte matleveringstjenesten ble lansert på London-børsen onsdag.

Et sykkelbud fra Deliveroo på jobb i Paris i vinter. Leveringstjenesten har vokst under pandemien, og onsdag gikk selskapet på børs. Foto: François Mori / AP / NTB

NTB

31. mars 2021 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

Noteringen var den største i London på tiår og verdsatte selskapet til 7,6 milliarder pund, snaut 90 milliarder kroner.

Det britiske selskapet har holdt på i åtte år og har i likhet med andre, lignende tjenester opplevd en stor vekst i etterspørselen under pandemien. Samtidig kritiseres Deliveroo for arbeidsforholdene og den manglende jobbsikkerheten for budene som faktisk utfører tjenestene selskapet selger. Flere institusjonelle investorer viser til dette når de forklarer hvorfor de holder seg unna aksjen.

Etter åpning falt kursen fra 3,90 pund per aksje til 3,02 pund. Etter en tidlig nedtur på 15 prosent, ble kursen drevet videre nedover av institusjonelle investorene, som er de første som får handle i aksjen. Først etter påske, nærmere bestemt 7. april, er det fritt fram for alle som vil kjøpe seg en del av Deliveroo. Drøyt en femdel av selskapet er lagt ut for salg.

– Jeg er stolt av at vi er notert på London-børsen. Som børsnotert selskap skal vi fortsette å investere i innovasjonen dom hjelper restauranter og matbutikker å vokse og gir kundene flere valg enn noen gang før, sier Deliveroo-gründer og toppsjef Will Shu.