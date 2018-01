De fleste kjenner godt til stjerne-rangeringen av hoteller. Færre er klar over at det finnes en tilsvarende rangering av flyselskaper. For noen dager siden fikk klassen av verdens beste flyselskaper et nytt medlem. Da fikk tyske Lufthansa, som første europeiske selskap noensinne, 5-stjerner.

Det er det britiske analyseselskapet Skytrax står bak kåringen og som med stor autoritet deler ut sine stjerner hvert eneste år. Skytrax har bestemt at SAS er et trestjernes og Norwegian et firestjerners selskap. Det plasserer SAS i samme klasse som bl.a. Ryanair og et 40-talls andre selskaper.