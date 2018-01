Livet på toppen: «PR» betyr noe ganske annet for den nye direktøren i Fredskorpset: «Proff og Raus»

Jan Olav Baarøy kan bli oppgitt over kulturen i det norske arbeidslivet. - Her må man lytte, lytte og lytte en gang til. Når jeg må lytte en tredje gang begynner det å krible litt i bena mine. Noen ganger kan jeg ta meg i å tenke at det kanskje kunne være litt mer behov for direkte ordrer.