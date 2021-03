Ny skattemelding sendes ut på ulike dager

Skatteetaten gjør endringer i skattemeldingen for 2020. Enda flere kan ta i bruk den nye elektroniske skattemeldingen, men alle får den ikke samme dag.

Den elektroniske skattemeldingen er kraftig oppjustert og forbedret fra denne eldre utgaven. Alle elektroniske brukere kan nå bruke den nye skattemeldingen som ble introdusert i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB-Jan-Morten Bjørnbakk

Nå nettopp

Mange skattytere fikk tatt i bruk den nye elektroniske skattemeldingen i fjor. Enda flere vil få tilbud om den nye og litt forenklede og mer brukervennlige løsningen. Det eneste som kreves, er at du er registrert som elektronisk bruker hos Skatteetaten.

Enklere

Har du først trådt inn i den elektroniske verdenen hos Skatteetaten, er det mange ting som kan gjøres enklere. I den elektroniske skattemeldingen slipper du å lete opp skjemaer som skal legges ved. Disse skjemaene er tilgjengelige i programmet. Den mer digitale skattemeldingen gjør det også mulig for deg å melde inn endringer helt fram til fristen for innlevering går ut.

– Skattemeldingen er bygget opp på en ny måte med et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere år er erstattet av temaer som hører naturlig sammen. Du ser foreløpig skatteberegning med enten skatt til gode eller restskatt helt øverst på skjermen. Hvis du endrer et tall i skattemeldingen, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang, sier Marta Johanne Engerdal til NTB. Hun er divisjonsdirektør i divisjon brukerdialog i Skattedirektoratet.

Ulike datoer

I år blir det vanskeligere å gå rundt i nabolaget for å utveksle om vi fikk restskatt eller penger tilbake. Det er ikke lengre noen felles dato for utsendelse. Mellom 16. mars og 7. april vil elektroniske brukere få tilgang til skattemeldingen. De aller fleste næringsdrivende og lønnstakere som velger å få skattemeldingen på papir, vil få den i posten fra 7. april.

Arbeidsreiser

Skatteetaten har allerede gjort en koronatilpasning for skattyterne. I skattemeldingen for 2020 er ikke fradrag for arbeidsreiser fylt ut som tidligere. Skatteetaten ser for seg at det er mange som må endre denne posten på grunn av permitteringer og hjemmekontor, og overlater til skattyterne å oppgi hvor mye de reiste.

– I 2020 kan du ha hatt kortere reisevei til arbeid, mer hjemmekontor eller av andre årsaker færre arbeidsreiser enn du hadde året før. I år er derfor ikke fradrag for arbeidsreiser forhåndsutfylt i skattemeldingen. Derfor er det viktig å selv legge inn disse opplysninger, hvis du har hatt vanlig reisevei til arbeidsstedet ditt og dermed krav på fradrag for dette i 2020, sier Marta Johanne Engerdal.

Mulig å få penger tidlig

For enkelte skattytere kan skatteoppgjøret være ferdig bare en til to uker etter at de har sendt skattemeldingen. Lønnstakere og pensjonister som ønsker et tidligere skatteoppgjør, må ifølge Skattedirektoratet oppfylle følgende vilkår:

* Du bruker ny skattemelding.

* Både du og eventuell ektefelle må levere inn.

* Du kan ikke ha ubetalte krav.

* Skattemeldingen din må ikke bli tatt ut til kontroll.

Du trenger ikke å logge deg inn og sjekke før du har fått epost eller SMS fra Skatteetaten om at skattemeldingen din er tilgjengelig.

– Prøver du, så kommer du til en side som forteller deg at den ikke er tilgjengelig ennå, og at du må vente på beskjed. Du hører fra oss så snart både skattemeldingen og skatteoppgjøret ditt er klart, sier Marta Johanne Engerdal til NTB.

Skatteoppgjøret starter 25. mars. Mange lønnstakere og pensjonister kan vente å få skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. Ifølge Skattedirektoratet vil de fleste få oppgjøret 22. juni.