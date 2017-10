Ifølge næringslivsavisen er dette første gang Trond Mohn (74) gir store summer til sine to døtre. Tidligere skal sønnen Frederik Wilhelm Mohn ha fått fire milliarder kroner.

DN skriver at 74-åringen har skilt ut to selskaper fra sitt heleide investeringsselskap Meteva, som opplyses å sitte på verdier for 10,5 milliarder kroner. Disse overtar 8,9 prosent hver av verdiene, som igjen utgjør rundt 963 millioner kroner hver, opplyser DN.

– Småpikene skal få sitt, skriver Mohn i en tekstmelding til hovedstadsavisen.

Han vil ikke uttale seg om pengebeløpet på nesten en milliard kroner.

– Det har jeg ingen kommentar til. Penger snakker man ikke om.

Christine Mohn Furre og Louise Mohn Larsen støttet farens beslutning om å selge pumpegiganten Frank Mohn AS til svenske Alfa Laval i 2014. Det gjorde ikke broen Frederik Wilhelm Mohn, som omtalte salget som en skam.

Christine Mohn Furre er bosatt i Bergen, mens Louise Mohn Larssen fikk mye omtale da hun og ektemannen Erik Bertrand Larssen ifølge blant annet Dagbladet kjøpte et hus i Holmenkollen for 75 millioner kroner i 2014.