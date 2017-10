Helt siden Norwegian gikk i gang med sin langrutesatsing i 2013, har det enorme markedet i Asia vært den store drømmen for Kjos. Til nå har det stort sett blitt med nye ruter til USA.

Kjos vil til Asia også, men Norwegian har ikke rett til å fly over Russland.

Om han ikke får fly den korteste ruten over Sibir, er enhver konkurranse utenkelig. Omveien utenom Russland er lang og kostbar.

Derfor har Kjos måttet vente med alle store ruteplaner østover. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har ikke tro på at Kjos vil få overflyvningsrett med det første:

– Nei, det blir en hard nøtt for Kjos å få Russland til å endre sine luftfartsavtaler med Norge, Sverige og Danmark, mener han.

Fakta: NORWEGIAN I PLUSS Nøkkeltall fra Norwegians resultatregnskap for tredje kvartal 2017 som ble lagt frem i går. Tall for samme periode i 2016 i parentes. * Driftsinntekter: 10.073,7 millioner kroner (8331,2 millioner kroner) * Driftsresultat: 1589,7 millioner kroner (1373,6 millioner kroner) * Resultatet før skatt: 1351 millioner kroner (1270,2 millioner kroner)

Kjos presser på, russerne er negative

De gjeldende avtalene med Russland er gjort med de tre skandinaviske regjeringene og ble laget på 1950-tallet. Derfor er retten til å fly luftkorridoren over Russland knyttet opp mot ett selskap, og det er i dag SAS.

Kjos har i lengre tid forsøkt å få de skandinaviske regjeringene til å forhandle frem en avtale også for Norwegian, uten at dette har ført frem. Russerne har vist seg meget restriktive med å slippe nye selskaper inn i den attraktive Sibir-ruten.

Dette bekrefter statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet:

– Det er meget sjelden at flere enn ett flyselskap fra et land får slike rettigheter i luftfartsavtaler med Russland, sier Karlsen til Aftenposten.

De skandinaviske myndighetene skal ha et nytt forhandlingsmøte med russerne i november. I og med at SAS sitter med en avtale, mener Karlsen det kan bli vanskelig å få til en avtale også for Norwegian.

Rammet av Russland-sanksjoner

Han har imidlertid ikke gitt opp og sier at man vil forsøke igjen når partene møtes om noen uker.

– Norwegian var senest et viktig tema under de siste luftfartsforhandlingene, i juni 2016, og vil også være det under forhandlingene i november, sier han.

Også analytiker Elnæs tror det vil bli en tøff oppgave å skaffe klarsignal for Kjos:

– Russerne har vist liten vilje til endringer og inngår for øvrig avtaler som aldri blir etterlevd. Det er også innført sanksjoner fra EU og EØS mot Russland etter at Krim-halvøya ble annektert. Det stikker også kjepper i hjulene for nye luftfartsavtaler for Norwegian, sier Elnæs.

Ny avtale vil åpne for nye Oslo-ruter

Kjos selv håper det skal komme en åpning for å kunne starte lavpristrafikk i konkurranse med de etablerte flyselskapene.

– Får vi åpnet denne korridoren for oss, kan jeg love at det blir mange nye langruter ut fra Oslo, sier Kjos til Aftenposten.

Han sier han forstår at russerne er restriktive med å la nye selskaper fly over Sibir, men hevder at andre land har forhandlet seg til adgang for mer enn ett flyselskap til å fly den attraktive ruten.

Til neste år får Norwegian 11 nye Dramlinere inn i flåten. Disse, sier Kjos, skal brukes til å øke frekvensen på det raskt voksende internasjonale rutenettet. For å være konkurransedyktig med de etablerte flyselskapene som f.eks. British Airways, Lufthansa og Air France er det viktig å kunne tilby minst to daglige avganger fra de store byene i Europa til USA.

Dessuten vil noen dukke opp på Syden-ruter fra Oslo til sommeren, slik som i år. Da ble mange feriereisende overrasket med å få fly langrutefly til bl.a. Malaga, Nice og Barcelona. Slik blir det til sommeren også.

