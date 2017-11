En dame hevdet hun fikk ferien i Tunis ødelagt av akutt mageonde. Da den «uheldige» damen kom hjem fra ferien og krevde erstatning for legebehandling i Tunis, ante forsikringsselskapet ugler i mosen.

Og de fikk rett – her var det ikke snakk om alvorlig mageknip, men en lenge planlagt fettsuging. Forsikringsselskapet endte da selvfølgelig med å si nei til å hjelpe henne.

Les flere historier om hvordan folk prøver å lure forsikringsselskapene, nederst i saken.

Fakta: Vanlige måter å svindle på Melde inn forsikringstilfelle som ikke har skjedd. Overdreven skademelding. Fysisk arrangert skade. Endre hendelsesforløp. Uriktig (tilpasset) skadetidspunkt.

Detektivarbeid

– Det må ofte en del detektivarbeid til for å avsløre denne type svindel, sier Vera Sønsthagen, leder for utrederne i Gjensidige Norge.

Hun og hennes kolleger er alle tidligere politifolk. De avdekker mellom 150–200 saker hvert år, men antar at det reelle tallet er mye høyere.

Gjensidige

For å ta temperaturen på hvordan folks holdning er til forsikringssvindel gjør Gjensidige en holdningsundersøkelse hvert år med drøyt 4000 respondenter.

Av dem svarer de aller fleste, 95 prosent, at de aldri har oppgitt for mye på en skademelding.

Samtidig antar 27 prosent at det ofte skjer at folk plusser på litt ekstra når de sender inn skademelding til forsikringsselskapet, og 13 prosent synes det kan være forståelig og i visse tilfeller godtas eller er uten betydning.

78 prosent mener at svindel ikke kan godtas.

Er du villig til å la deg overvåke for å spare penger? Nå kommer trenden for fullt.

Kvinner litt bedre enn menn

– Vi hadde ønsket at andelen som svarte at svindel ikke kan godtas, var langt høyere, sier Sønsthagen.

Undersøkelsen avdekker noen trender: Den yngre delen av befolkningen har den mest liberale holdningen til forsikringssvindel, og menn er mer tilbøyelig til slik svindel enn kvinner. Samtidig er kvinneandelen høyere for denne type svindel enn ved annen kriminalitet.

– For det er kriminelt å jukse med forsikringen, understreker Vera Sønsthagen.

Hun tror at færre ville prøve seg på forsikringssvindel dersom de virkelig forsto alvoret og visste at det fører til politianmeldelse.

Kan nektes visum til USA

En ting er at de som blir oppdaget, blir oppsagt som kunde i selskapet. Noe annet er at de kan få ulike problemer hvis de blir dømt, som for eksempel å bli nektet visum til enkelte land – som USA.

Vera Sønsthagen håper at informasjon om konsekvensene kan være med på å forebygge forsikringssvindel og påvirke folks holdning til denne type kriminalitet.

Å svindle for småbeløp kan virke som en bagatell for mange, men det er like fullt kriminelt. Tilsammen utgjør det store summer. Ifølge Finans Norge prøvde folk å lure Forsikringsbransjen for 353 millioner kroner bare i fjor.

Her er fire eksempler på avslørt forsikringsjuks:

Svein Eide

Moped dyttet bil

En moped hadde kjørt inn i en bil og dyttet denne inn i en murkant. Bileieren krevde erstatning.

Dessverre for bileieren viste skademeldingen fra motparten pluss et overvåkingskamera at det var han selv som rygget på mopeden.

I tillegg viste en salgsannonse fra Finn.no at skadene på bilen fantes fra før, og at det var blitt forsøkt tegnet en kaskoforsikring på bilen etter at skaden hadde skjedd.

Bileieren ble politianmeldt.

Svein Eide

Smykket fikk dobbel verdi Vesken som ble stjålet fra en Gjensidige-kunde på en restaurant i Egypt, inneholdt verdier for totalt 31.000 kroner.

Blant annet et smykke til verdi av 1820 euro, opplyste kunden.

Da Gjensidige sjekket med gullsmeden som hadde solgt smykket, viste det seg at kunden hadde kjøpt det for 829 euro, altså ca. 1000 euro mindre enn oppgitt.

Svein Eide

Mobil-krøll En kunde ville ha erstatning etter å ha lånt ut mobilen til en venn som uheldigvis hadde skadet skjermen slik at telefonen var ubrukelig.

Gjensidige ønsket å dekke skaden, men ba om dokumentasjon på pris og skade. Det fikk de fra et mobilfirma, men ved nærmere undersøkelser viste det seg at denne var falsk.

Kunden hadde selv laget dokumentene og trakk kravet om erstatning.

Svein Eide

Kamuflert fettsuging En kunde oppga å ha blitt akutt syk i magen på ferie i Tunis. Det medførte operasjon på en privat klinikk. Pris: 18.306 kroner.

Litt detektivarbeid viste at mageknipet var en planlagt dekkoperasjon for et kosmetisk inngrep med fettsuging av mage og lår. Pluss navlekorrigering.