Norges Bank vil ha økonomien ut av tåken

OM ØKONOMI: Høy prisvekst er som overraskende tåke på fjelltur. Alle blir usikre, landskapet blir borte og avgjørelsene blir dårlige. Norges Bank sikter mot lav prisvekst og klarvær i norsk økonomi.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møtte regn og gråvær på Arendalsuken i august.

17 minutter siden

Økte renter slår kraftig inn i økonomien til alle med lån. Denne byrden blir lagt på folk for å få ned den høye prisveksten.

Men hvorfor er lav prisvekst så viktig?

Er det ikke bare å øke lønningene like mye, slik at alt blir som før?

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache prøver å svare. Hun har i stadig stigende grad tatt på seg rollen som pedagog. På pressekonferanser og i foredrag bruker hun mye tid på å forklare hvorfor det er til felles beste at renten går opp for å få prisveksten ned.

Siste forklaring kom i et foredrag arrow-outward-link torsdag på Handelshøyskolen BI. Hun oppsummerte fordelen ved lav prisvekst (inflasjon) slik:

– Det beste bidraget pengepolitikken kan gi til høy og stabil sysselsetting over tid, er å sørge for lav og stabil inflasjon.

Med andre ord og snudd rundt: Høy prisvekst vil «over tid» gi høy ledighet.

Større rom for variasjon

Bache går gjennom en rekke usynlige mekanismer som leder frem til at lav prisvekst er bra.

Historien viser at høy prisvekst går sammen med varierende prisvekst. Gitt at priser vanligvis ikke går ned, er det mye større rom for variasjon når prisveksten er 10 prosent enn når den er 2 prosent.

Varierende prisvekst gjør det vanskeligere å forutsi fremtidig prisvekst. Usikre beslutninger blir enda mer usikre. Økonomisk planlegging blir enda vanskeligere.

– Det blir for eksempel mer risikabelt å legge inn anbud, sier Bache.

En entreprenør har en lettere jobb med å lage et anbud på et byggeprosjekt når hun er rimelig sikker på at prisveksten blir rundt 2 prosent de neste to-tre årene, enn når prisveksten kan variere mellom 5 og 10 prosent.

Fakta Setter renten Finansdepartementet har gitt Norges Bank i oppdrag å holde den årlige prisveksten nær 2 prosent over tid. Er det utsikter til høyere prisvekst, blir styringsrenten satt opp. Den blir satt ned hvis det er utsikter til lavere prisvekst. Rentesettingen kan også bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. I tillegg: Bidra til at folk ikke låner over evne i banken. Vis mer

Usikkerhet gir kortsiktighet

Næringslivet investerte for rundt 350 milliarder kroner i fjor. Investeringer kan ha en levetid på mange tiår. Dette er noen av de viktigste beslutningene i styrerommene.

Bache frykter at høy svingende prisvekst påvirker beslutningene i retning av kortsiktige beslutninger. En hotelleier kan greit anslå hva en utvidelse på 50 rom vil koste, gjennomført det kommende året.

Men hvis prisveksten på overnatting, arbeidskraft og innkjøp sannsynligvis vil variere mellom 5 og 10 prosent i årene fremover, blir det vanskeligere å bestemme om investeringen vil gi avkastningen eieren krever. Regnestykket er sikrere og lettere hvis prisveksten har ligget stabilt rundt 2 prosent lenge.

Den høye og varierende prisveksten kan føre til at hotelleieren nøyer seg med å utvide med 10 rom for å ikke å gå på en smell.

– Det kan redusere investeringsnivået og, over tid, gi et lavere produksjonspotensial i økonomien, sier Bache om konsekvensene av høy og varierende prisvekst.

Ut i butikken

Priser er bærere av viktig informasjon til forbrukere og produsenter i en markedsøkonomi.

Sterk prisvekst på en vare eller tjeneste kan tyde på høy etterspørsel, og er et signal til produsentene om at det kan lønne seg å øke produksjonen. Men det kan også være et signal til forbrukerne om at det er blitt dyrere å produsere varen. Det er kanskje på tide å dempe forbruket.

Fallende priser på en enkeltvare kan være signal til produsenter om å innskrenke. Eller et budskap til forbrukerne om at her er noe blitt billigere.

Slike signaler er viktige for at næringslivet skal bruke sine ressurser best mulig og for at forbrukerne skal ta de riktige valgene.

Tåken siger inn i økonomien

Bache skiller mellom:

Veksten i det generelle prisnivået: Prisveksten på alle varer og tjenester samlet. Det blir målt hver måned med konsumprisindeksen (KPI).

Endringer i relative priser: Forholdet mellom prisveksten på enkeltvarer. For eksempel prisveksten på restaurantbesøk i forhold til prisveksten på matvarer.

De relative prisene er det som i utgangspunktet teller. Bache omtaler dem som «riktige priser».

– Riktige priser bidrar til at produksjon og fordeling av ulike goder skjer på en samfunnsmessig effektiv måte, sier hun.

Da blir arbeidskraft og kapital fordelt dit den kaster mest av seg. Forbrukeren gjør valg som maksimerer forbruksgleden.

Men høy og varierende prisvekst (det vil si mer enn 2 prosent årlig over tid) legger en tåke rundt endringer i relative priser. De viktige signalene blir vanskelige å se.

– Høy inflasjon gjør det (...) vanskeligere å vurdere om en økning i prisen på et gode er en økning i den relative prisen eller en økning i det generelle prisnivået, sier Bache.

Hennes jobb er å få tåken til å lette.

Ubehagelige overraskelser

Høy og variabel prisvekst fører til uventede endringer i kjøpekraften. Bare spør partene i årets lønnsoppgjør. Industrien forhandlet frem en lønnsramme på 3,7 prosent basert på en ventet prisvekst på 3,3 prosent. Trygdeoppgjøret følger i hovedsak lønnsoppgjøret.

I sine siste prognoser arrow-outward-link spår Norges Bank at prisveksten blir 5,4 prosent i år. Lønnsoppgjøret er feid av banen. Avtalt økt kjøpekraft er helt uventet snudd til fall i kjøpekraften.

Slikt rammer ikke likt, er budskapet fra Norges Bank.

– En uventet økning i prisveksten vil derfor redusere kjøpekraften for de fleste husholdninger. Det rammer særlig dem som ikke kan tære på oppsparte midler. I denne gruppen finner vi trolig mange med lave inntekter, sier Bache.