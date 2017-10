Jobbekspertene: Bytte jobb eller klore meg fast?

Spørsmål: Jeg har jobbet i kommunen i over 30 år og føler at jobben er mitt andre hjem. Selv om jeg av og til har tenkt at jeg skulle gjøre noe annet, har det vært trygt og godt å bli. Hyggelige kolleger og gode rammebetingelser har gjort det vanskelig å bytte jobb for å utvikle meg mer.

Nå har vi en større omstilling på gang og det går rykter om at avdelingen jeg jobber i, skal nedbemannes. Jeg føler meg nokså trygg på grunn av ansiennitet, men er klar over at mine arbeidsoppgaver skal digitaliseres, noe jeg ikke behersker.