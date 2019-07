En eventyrlig prisøkning på dyre, klassiske veteranbiler har gitt grunnlag for en ny type investeringsfond. De siste seks-syv årene er det etablert fond i både Europa og USA som utelukkende investerer i veteranbiler.

– Strategien er å kjøpe billig og selge så dyrt som mulig, forteller direktør Filippo Pignatti Morano i investeringsfondet The Classic Car Fund til Aftenposten.

Fondet har kontor i Sveits, men kjøper og lagrer biler over hele verden. Normalt står ikke bilene lenge på lager før fondet og investorene kan innkassere gevinsten.

Morano trekker frem et par eksempler:

En Ferrari 365 GT, 1970-modell, ble solgt med en netto gevinst på 13,9 prosent bare tre måneder etter at den ble kjøpt.

En Lancia Aurelia fra 1957 ble solgt etter knapt et år på lager, med en gevinst på 21 prosent.

Slike enkeltinvesteringer har bidratt til at fondet siden oppstarten har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt seks prosent. Nå viser imidlertid de internasjonale veteranbil-indeksene at investorene ikke lenger kan regne med like kjappe gevinster.

Verdens dyreste bruktbiler:

Fakta: Verdens dyreste bruktbiler 1. Ferrari 250 GTO, 1962-mod.......................$ 48,405,000 (2018) 2. Ferrari 250 GTO Berlinetta, 1962-mod......$ 38,115,000 (2014) 3. Ferrari 335 Sport, 1957-mod.....................$ 35,711,359 (2016) 4. Mercedes Benz W196R, 1954-mod............$ 29,650,000 (2013) 5. Ferrari 290 MM, 1956-mod.........................$28,005,000 (2015) 6. Ferrari 275 GTB, 1967-mod........................$ 27,500,000 (2013) 7. Ferrari 275 GTB, 1964-mod........................$ 26,400,000 (2014) 8. Aston Martin DBR1, 1956-mod..................$ 22,550,000 (2017) 9. Ferrari 290 MM, 1956-mod.........................$ 22,050,000 (2018) 10. Duesenberg SS, 1935-mod......................$ 22,000,000 (2018) *Tabellen viser de ti dyreste bilene som er omsatt av auksjonsfirmaer. Summen er i amerikanske dollar. Kilde: Top Classic Car Auctions

Har gjort det bedre enn aksjer

Fond som The Classic Cars Fun har tiltrukket seg flere tusen investorer. Mange er bilinteresserte og ser disse fondene som en mulighet til å kjøpe seg «andeler» i biler de ellers ikke hadde hatt råd til.

– Bilene oppbevares på lager, men investorene kan låne dem en dag eller en helg, forteller Filippo Pignatti Morano.

Men interessen for slike bilfond skyldes nok mest den historiske verdiutviklingen på veteranbiler. Mens indeksen på London-børsen har økt med 55 prosent de siste årene, har gjennomsnittsprisen på veteranbiler gått opp 288 prosent, ifølge en rapport fra meglerfirmaet Knight Frank.

Verdien på en Ferrari tidoblet på 20 år

Det er mange eksempler på at investeringer i veteranbiler har vært langt mer lukrative enn å satse penger i aksjemarkedet. Ett av de mest kjente eksemplene er Ferrarien til Greg Whitten, en av de første som ble ansatt i Microsoft.

I 2000 kjøpte han en Ferrari 250 GTO for rundt 40 millioner kroner. I fjor ble den verdens dyreste bruktbil da den gikk under hammeren hos auksjonsfirmaet Sotheby’s for mer enn ti ganger så mye. Til sammenligning har gullprisen økt med rundt 50 prosent.

– En bedre investering enn om jeg skulle ha kjøpt Microsoft-aksjer på samme tidspunkt, skal Whitten ha uttalt etter salget.

Selv om denne bilen innehar den offisielle verdensrekorden, skal det være omsatt veteranbiler på det private markedet for større beløp.

Biler for flere titalls millioner i norske garasjer

Det norske veteranbil-markedet har vært langt fra like opphetet. Det skyldes trolig at det er langt færre personer her til lands som spekulerer i veteranbiler. De som kjøper veteranbiler, gjør det hovedsakelig fordi de har en lidenskapelig interesse for gamle biler.

– Det finnes personer som sitter på samlinger av 40–50 biler som har betydelig verdi. Men hos disse ligger det lidenskap for biler bak – ikke en finansiell investering, sier generalsekretær Stein Christian Husby i Landsforeningen av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK).

At det eksisterer investeringsfond som spesialiserer seg på veteranbiler, er nytt for ham. Husby påpeker imidlertid at folk må være oppmerksomme på at investeringer i veteranbiler – enten det er gjennom fond eller direkte kjøp – kan være risikofylt.

– Det gjelder å kjøpe det rette kjøretøyet med den riktige historien. Ved betydelig verdistigning vil det også være aktører som forsøker å utnytte situasjonen, med å tilby alt fra historisk ukorrekte restaureringer til rene kopier av historiske kjøretøyer, understreker Husby.

Prisene flater ut - spekulantene borte?

Direktør Filippo Pignatti Morano i The Classic Car Fund opplyser at fondet har flere nordmenn blant investorene. Men det siste året har investorene opplevd at markedet har flatet ut.

– I øyeblikket er markedet litt slapt. Det er mange selgere og bare noen få kjøpere til den prisen selgerne vil ha, sier Filippo Pignatti Morano.

Dette bekreftes av analytikerne hos meglerfirmaet Knight Frank. I deres siste rapport kommer det frem at internasjonale veteranbilindekser har hatt en negativ utvikling det siste året - for første gang siden disse indeksene ble etablert.

– Årsaken er hovedsakelig at spekulantene har gått ut av markedet, forklares det i rapporten til Knight Frank.