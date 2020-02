– Vi sliter med å få tak i alt fra skrutrekkere til batterier og skjermer, sier daglig leder Fredrik Løvstad ved iHospital på Helsfyr i Oslo.

Apple-reparatøren er avhengig av elektroniske komponenter fra kinesiske produsenter. Stengte kinesiske fabrikker som følge av virusutbruddet merkes tydelig på leveransene.

– De siste ukene har vi måttet bruke Finn.no for å få tak i nødvendige deler, sier Løvstad.

Han forteller at de fleste av deres leverandører i Kina er tilbake på jobb og svarer på e-post, men at det er en utfordring at budfirmaer som UPS og DHL ikke kommer frem.

Det er ennå ikke «full krise», forsikrer Løvstad. Men i mellomtiden må de ty til kreative løsninger:

– Lørdag måtte vi gå på Power og kjøpe en nedsatt Mac-maskin, som vi brukte som donor. Én kunde fikk skjermen, en annen fikk batteriet og en tredje fikk nytt tastatur.

Færre pakker fra Kina

De økonomiske ringvirkningene av koronavirusutbruddet har nådd Norden.

Onsdag ble det kjent at SAS regner med å tape rundt 200 millioner svenske kroner i vinter på flyvninger som er kansellert på grunn av virusutbruddet. Reiselivsnæringen er blitt hardt rammet av reisebegrensninger og karantener i Kina.

Slike tiltak har videre fått store konsekvenser for kinesiske fabrikker, ifølge World Economic Forum. Mangel på arbeidskraft og deler forstyrrer globale leverandørkjeder som opererer med knappe tidsmarginer.

Effekten har begynt å påvirke importen av kinesiske varer til Norge.

Posten opplyser til Aftenposten at volumet på private brev og pakker fra Kina har gått ned med mellom 25 og 30 prosent på ukebasis.

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen understreker at nedgangen sannsynligvis påvirkes av at det nylig har vært kinesisk nyttår. Men fallet er større enn på samme tid i fjor.

Forhandlere forbereder seg

Norske forhandlere av forbruksvarer som elektronikk og leker forbereder seg nå på ytterligere forsinkelser.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, skriver i en e-post til Aftenposten at kjeden merker at virusutbruddet har fått konsekvenser for produsentene i deres leverandørkjede.

Hun sier selskapet foreløpig ikke vet i hvilken grad deres kunder vil bli berørt.

«Vi har store innkjøp og solide lagre og er godt forberedt på eventuelle forsinkede leveranser», skriver hun.

Kan få forsinkelser på sesongvarer

Også lavpriskjedene har begynt å merke effekten av stengte kinesiske fabrikker.

– Det har jo vært kinesisk nyttår, men vi ser at flere produsenter ennå ikke har kommet i gang. På noen varer har vi fått varsler om forsinkelser på 14 dager til én måned, sier Nille-sjef Kjersti Helen Krokeide Hobøl.

Krokeide Håbøl sier det særlig er sesongvarer som baderinger til sommeren eller julepynt som produseres i Kina, men også generelle varer som lys og servietter.

– Foreløpig har vi nok å selge. Men dersom det blir mange måneders forsinkelser, må vi begynne å se oss om etter alternative leveransemuligheter.

Frykter eskalering

Kommersiell direktør Jon Boye Borgersen i Europris sier det foreløpig er for tidlig å si noe om konsekvensene av virusutbruddet.

– Vi har ikke produksjon i områdene som er rammet. Men hva som skjer etter hvert hvis situasjonen eskalerer, det har vi foreløpig ikke kontroll på, sier Boye Borgersen.

Han sier Europris har mer enn nok varer på lager, men at det vil kunne få konsekvenser for kjeden dersom situasjonen eskalerer.

– Dette er sammensatt og har ikke bare med produksjon, men også med transport å gjøre, sier Boye Borgersen.

Foreløpig ingen helsevarsler

Helseutstyr og legemidler er annen varegruppe som kan påvirkes. For eksempel produseres råvare til eldre typer antibiotika ofte i Kina.

Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket sier til Aftenposten at de foreløpig ikke har fått noen varsler om produksjonsproblemer knyttet til koronaviruset, hverken i Norge eller fra europeiske samarbeidspartnere.

– Vi er et lite marked og er selvfølgelig utsatt dersom det skulle oppstå global mangel. Derfor er vi på tærne og følger nøye med, sier Hågå.

Også Sykehusinnkjøp, foretaket som kjøper inn medisinsk utstyr for norske helseforetak, opplyser at de jobber med å få oversikt over varetilgangen. Men foreløpig har markedet klart å levere det som trengs, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad.

