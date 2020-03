Cruiseskip får skylden for enorm smitteøkning i Sydney

Australia har i løpet av tirsdag registrert rundt 430 nye koronatilfeller. Rundt 330 av dem kan trolig knyttes til smittede som fikk gå i land fra Ruby Princess sist torsdag.

Cruiseskipet anløp Sydney sist torsdag, med 13 passasjerer som hadde følt seg syke og var testet om bord. Likevel fikk de 2.700 passasjerene gå i land uten helsesjekk eller temperaturskanning. De fikk en papirlapp med om å overholde hjemmekarantene i 14 dager, men mange har reist kollektivt og gjennom tett befolkede områder for å komme seg hjem.

7News Australia melder at av de 2.700 passasjerene, skulle rundt en tredel videre til andre land i verden, og det er sannsynlig at man aldri får vite om de har tatt med seg smitte fra cruiseskipet videre.

Barn smittet

Mens minst 130 passasjerer først ble rapportert smittet tirsdag, kunne TV-kanalen 9 News onsdag morgen knytte ytterligere 200 smittetilfeller i delstaten New South Wales, der millionbyen Sydney er hovedstad, til cruiseskipet Ruby Princess. Blant disse er delstatens to første koronasyke barn under ti år.

Det bringer det totale antallet bekreftede koronasmittede i delstaten opp i 1.029, nesten halvparten av Australias 2.317 smittede totalt, ifølge Worldometer.

Tirsdag døde en 77 år gammel kvinnelig passasjer, hun var smittet med viruset, og fører antall covid-19-dødsfall i Australia opp i åtte så langt.

Skylda kastes rundt

Politikerne i delstaten har for lengst kalt det katastrofalt at passasjerene fikk gå i land sist torsdag, når cruiseskipets ledelse var fullt klar over at passasjerer kunne være smittet. Onsdag morgen uttaler imidlertid grensemyndighetene i New South Wales ifølge 7News at helsemyndighetene i delstaten på bakgrunn av de fakta som forelå på det daværende tidspunkt vurderte Ruby Princess som lavrisiko og hadde gitt tillatelse til at passasjerene gikk i land.

Helsemyndighetene hadde også besluttet at det ikke var nødvendig å gå om bord på cruiseskipet for å foreta noen ytterligere vurdering av situasjonen før de lot alle de 2.700 reisende og potensielt smittebærende personene rusle ubeskyttet inn i Australia.